تحدث محمد بركات، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، عن مواجهة الأهلي وبيراميدز المرتقبة في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، في ظل أهمية النقاط الثلاث في مشوار المنافسة على لقب البطولة.

وقال محمد بركات، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إنه لا يشعر بالقلق قبل المواجهة، رغم صعوبتها وأهميتها الكبيرة، خاصة بالنسبة للأهلي في ظل فارق النقاط بينه وبين بيراميدز.

وأضاف أن ما يمنحه بعض الاطمئنان هو ظهور الأهلي بشكل جيد خلال آخر مباراتين قبل فترة التوقف، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مستويات مميزة خلالهما، وهو ما يجعله متفائلًا بقدرة الأحمر على تقديم مباراة قوية أمام بيراميدز.

وأشاد نجم الأهلي السابق بالمستوى الذي يقدمه بيراميدز خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أنه يمتلك فريقًا قويًا يجيد الأداء الهجومي والدفاعي، ويقدم كرة قدم مميزة تجعله من أصعب المنافسين في الدوري الممتاز.

وأوضح بركات أن كرة القدم هدفها الاستمتاع، مشددًا على أن الفريق الذي يقدم أداءً جيدًا يستحق الإشادة حتى إذا لم يحقق الفوز، مضيفًا أن الأهلي سيواجه منافسًا قويًا يمتلك عناصر مميزة في مختلف الخطوط.

وتطرق محمد بركات إلى موقف إمام عاشور من المشاركة في المباراة، في ظل ابتعاده عن المشاركة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه بدأ يسمع أن اللاعب عاد للتدريب بشكل جيد.

وأكد بركات أنه يرى ضرورة الدفع بإمام عاشور في التشكيل الأساسي حال اكتمال جاهزيته البدنية والفنية، لما يمتلكه من إمكانات وقدرة على صناعة الفارق داخل الملعب.

كما أشاد بالمستويات التي قدمها عمر الساعي مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه ظهر بشكل جيد وكان أحد مصادر الخطورة للفريق، مشيرًا إلى أن المفاضلة بين مشاركة إمام عاشور أو عمر الساعي في التشكيل الأساسي تظل قرارًا فنيًا يعود إلى المدير الفني.

وشدد نجم الأهلي السابق على ضرورة التعامل بهدوء مع المواجهة، محذرًا لاعبي الأحمر من التسرع أو الاندفاع الهجومي دون حساب، خاصة أن مثل هذه المباريات تُحسم في كثير من الأحيان بتفاصيل صغيرة.

وقال بركات إن الفريقين يمتلكان عناصر جيدة، وإن المباراة ستكون متكافئة وصعبة على الطرفين، مطالبًا الأهلي بالتحلي بالتركيز والصبر طوال أحداث اللقاء.

كما أشار إلى قوة وسط ملعب بيراميدز، موضحًا أن العناصر التي شاركت في المباراة الأخيرة للفريق تمتلك قدرات كبيرة على الوصول إلى المرمى وصناعة الخطورة.

وأشاد بإمكانات محمود صابر في التسديد من مسافات بعيدة، إلى جانب القدرات المهارية التي يمتلكها ناصر ماهر، مؤكدًا أن وسط ملعب بيراميدز يمثل أحد أبرز أسلحته الهجومية.

ويرى بركات أن الأفضل للأهلي هو الاعتماد على التأمين الدفاعي في بداية المباراة، حال قرر المدير الفني ذلك، حتى يتمكن من قراءة طريقة لعب بيراميدز والتعرف على تحركات لاعبيه قبل إجراء أي تغييرات تكتيكية.

وقال محمد بركات إن فوز الأهلي في مواجهة بيراميدز سيمنحه أفضلية كبيرة ويقربه بنسبة كبيرة من حسم لقب الدوري الممتاز، في ظل أهمية المواجهة وتأثير نتيجتها على شكل المنافسة.

وأشار إلى أنه بحكم تجربته السابقة كلاعب داخل النادي الأهلي، شاهد العديد من المواقف التي أثبتت أن الفريق لا يستسلم حتى عندما يكون الفارق كبيرًا بينه وبين المنافسين، مؤكدًا أن الأهلي يمتلك عقلية المنافسة والقدرة على مواصلة القتال حتى النهاية.