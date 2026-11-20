أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام اهتمام الدولة بمساندة الصحافة والإعلام في مصر بكل الوسائل من أجل استعادة مكانته والنهوض بدوره وتأثيره تجاه الرأي العام في الداخل والخارج.

ضرورة فتح المجال العام للرأي والرأي الآخر

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في العديد من التصريحات والمناسبات العامة على ضرورة فتح المجال العام للرأي والرأي الآخر وإيلاء الرأي العام الاهتمام الكامل وإمداده بالبيانات والمعلومات عن كافة الموضوعات والقضايا.

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما الوزير ضياء رشوان مع كل من نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وكذلك مع نقيب الإعلاميين وعدد من أعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماعين مناقشة الإعداد للاجتماع السنوي الأول للإعلام المصري الذي وجه رئيس الجمهورية بقيام وزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية لعقده من أجل مناقشة أوضاع الإعلام المصري والبحث عن مقترحات لتطويره وحلول عملية لما يواجهه من عقبات.

وفي هذا الإطار استمع وزير الدولة للإعلام إلى العديد من الآراء وشرح للمشكلات التي تتطلب حلولاً من أجل المزيد من تنظيم المشهد الإعلامي وتوفير الدعم للمؤسسات الإعلامية والاهتمام بالعنصر البشري في مجالي الصحافة والإعلام، فضلاً عن الحاجة إلى توفير تدفق سريع ومتواصل للمعلومات والبيانات لكافة وسائل الإعلام خاصة أن وجود فجوات في توفير المعلومات يتيح المجال لانتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة وتضليل الرأي العام.



وقد تحدث وزير الدولة في الاجتماعين مؤكداً أن العمل جارٍ للإعداد للاجتماع السنوي للإعلام المصري لكي يخرج بإجراءات عملية تأخذ في اعتبارها كل ما تم طرحه والاستماع إليه من كافة أطراف المنظومة الإعلامية خلال (15) لقاء عقدها الوزير مع ممثلي كافة النقابات والمؤسسات ووسائل الصحافة والإعلام، مع التأكيد على أن اجتماع الإعلام المصري سوف يكون سنوياً، الأمر الذي يمكن من خلاله تحديد الأولويات التي يمكن العمل عليها والاستجابة لها تباعاً.