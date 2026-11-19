حافظ سعر الدولار اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 على مستوياته أمام الجنيه المصري خلال التعاملات، ليسجل 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع في عدد من البنوك، وسط متابعة مستمرة لتحركات سوق الصرف والتغيرات التي تشهدها موارد النقد الأجنبي في مصر.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع، بينما استقر السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.



وتأتي متابعة سعر الدولار اليوم بالتزامن مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سواء خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أو على مستوى العام المالي، وهي مؤشرات تحظى باهتمام المتعاملين في سوق الصرف.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري خلال تعاملات الخميس 19 نوفمبر 2026 نحو 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع، ليأتي أقل بنحو قرشين مقارنة بالأسعار المسجلة في عدد من البنوك التي شملتها التعاملات.

وجاءت أسعار الدولار في البنوك وفق المستويات التالية:

البنك المركزي المصري: 53.75 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع.

53.75 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع. بنك مصر: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي CIB: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات الخميس 19 نوفمبر 2026 نحو 53.77 جنيه للشراء، مقابل 53.87 جنيه للبيع، ليحافظ على المستوى المسجل في عدد من البنوك الكبرى.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، متطابقًا مع السعر المعلن في البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، ليحافظ على المستوى نفسه المسجل في عدد من البنوك الأخرى.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع خلال تعاملات الخميس 19 نوفمبر 2026.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، ليواصل التداول عند المستوى نفسه المعلن في مجموعة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 57.5 مليار دولار

بالتزامن مع متابعة سعر الدولار اليوم، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 57.35 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام نفسه، بزيادة شهرية بلغت 152 مليون دولار.

ويعد الاحتياطي الدولي أحد المؤشرات المهمة التي تعكس قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية والوفاء بالتزاماتها الخارجية، كما يمثل عنصرًا أساسيًا في متابعة تطورات الوضع النقدي والاقتصادي.

صافي الاحتياطي الدولي يرتفع 7.43 مليار دولار خلال عام

حقق صافي الاحتياطي الدولي في مصر زيادة بنحو 7.43 مليار دولار خلال 12 شهرًا، مقارنة بمستواه البالغ نحو 50.07 مليار دولار في أكتوبر 2025، ليسجل 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بمعدل نمو بلغ 14.8%.

كما ارتفع الاحتياطي منذ بداية عام 2026 بنحو 4.75 مليار دولار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025، عندما سجل قرابة 52.75 مليار دولار.

وتسلط هذه الزيادة الضوء على تطور رصيد النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، في وقت تتابع فيه الأسواق مؤشرات تدفقات العملات الأجنبية ومصادر توفيرها، ومدى انعكاسها على الاستقرار النقدي والقدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 33.9 مليار دولار

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول 8 أشهر من عام 2026، بعدما زادت بنسبة 27.2% لتصل إلى نحو 33.9 مليار دولار، مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال أغسطس 2026 بنسبة 21.7%، لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال أغسطس 2025.

وتعكس هذه الأرقام استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج، باعتبارها أحد المصادر المهمة لتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، وهو ما يجعل تطوراتها محل اهتمام لدى المتعاملين في سوق الصرف والمهتمين بمتابعة المؤشرات الاقتصادية.

وتكتسب هذه التدفقات أهمية إضافية مع ارتفاع قيمتها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بما يعزز دور تحويلات العاملين بالخارج ضمن موارد العملات الأجنبية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل 47.3 مليار دولار

على مستوى العام المالي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، محققة زيادة بنسبة 29.6%.

كما سجلت التحويلات خلال عام 2025 تدفقات قياسية هي الأعلى على الإطلاق، بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.

وتبرز هذه الزيادة حجم النمو الذي شهدته تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الأشهر الأولى من عام 2026 أو خلال العام المالي السابق، لتظل أحد أبرز مصادر تدفقات النقد الأجنبي التي تتابعها الأسواق.