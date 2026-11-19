سدد البنك المركزي المصري نحو 38.2 مليار دولار قيمة خدمة الدين الخارجي، التي تشمل فوائد وأقساط القروض، خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2026

وأوضح البنك المركزي في تقرير صادر عنه اليوم أن إجمالي المبالغ المسددة توزع بواقع 7.8 مليار دولار فوائد مدفوعة، ونحو 30.4 مليار دولار أقساط قروض.

تراجع المديونية

ورغم ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي، تراجع إجمالي المبالغ المسددة بنحو 500 مليون دولار مقارنة بالعام المالي السابق، الذي سجلت خلاله نحو 38.7 مليار دولار، مدعومًا بانخفاض مدفوعات فوائد الدين.

في المقابل، ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بنحو 3.3% خلال العام المالي الماضي، ليصل إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع البنك المركزي الزيادة في رصيد الدين الخارجي بصورة أساسية إلى ارتفاع صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، إلى جانب انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار، وهو ما خفض قيمة الدين بنحو 900 مليون دولار.