البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 95 مليار جنيه.. غدا

خفض البنك المركزي المصري من حجم بيع أذون الخزانة من أجلي 91 و 273 يوما المستهدف لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وقال البنك المركزي المصري إنه يخطط لخفض بيع أجلي 91 و 273 يوما صباح غدًا الأحد بمعدل 5 مليارات جنيه مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

تفاصيل طرح أذون الخزانة

وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري سيطرح أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية للسيطرة علي عجز الموازنة العامة والوفاء بالتعهدات الحكومية.

وقال التقرير إنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بقيمة 25 مليار جنيه و أجل 273 يوما بقيمة 70 مليار جنيه.

ومع طرح البنك المركزي المصري لأذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 95 مليار جنيه غدا؛ سيتبقي طرحين اثنين بقيمة تبلغ 140 مليار جنيه بما يعادل 2.622 مليار دولار جار طرحهما خلال يومي الإثنين و الخميس من الأسبوع الجاري.

ويخطط البنك المركزي لبيع أذون وسندات خزانة عبر 3 عطاءات دورية بقيمة إجمالية تبلغ 235 مليار جنيه بما يعادل 4.402 مليار دولار خلال 3 أيام هي " الأحد، الإثنين، الخميس" من الأسبوع الجاري.