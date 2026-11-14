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دموع تختصر حكاية عمر.. سهير جودة تحتفي بتكريم فاروق فلوكس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دموع تختصر حكاية عمر.. سهير جودة تحتفي بتكريم فاروق فلوكس

فاروق فلوكس
فاروق فلوكس
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أشادت الإعلامية سهير جودة بتكريم الفنان الكبير فاروق فلوكس، خلال فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معربة عن تأثرها بدموعه أثناء تكريمه عن مشواره الفني، مؤكدة أن اللحظة حملت الكثير من المعاني الإنسانية التي تعكس رحلة طويلة قضاها في خدمة الفن.

سهير جودة تشيد بتكريم فاروق فلوكس

وكتبت سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من أكثر اللحظات الإنسانية التي لفتت انتباهي في مهرجان القاهرة السينمائي، دموع الفنان الكبير فاروق فلوكس أثناء تكريمه عن مشواره الفني».

وأضافت أن دموع فاروق فلوكس لم تكن مجرد تعبير عن الفرحة بالحصول على جائزة، بل كانت مشهدًا يصعب فصله عن رحلة عمر طويلة قضاها في حب الفن، بين المسرح والسينما والتليفزيون، بأدوار وذكريات ومحطات عديدة صنعت تاريخه.

وأوضحت أن مشهد وقوفه على المسرح متأثرًا بتصفيق الجمهور عكس لحظة إنسانية استثنائية، يلتقي فيها الفنان بماضيه ويرى سنوات عمره حاضرة أمامه، ويلمس محبة الجمهور وتقديره، وهي مشاعر قد تعجز الكلمات عن التعبير عنها.

تفاصيل إنسانية في تكريم فاروق فلوكس

وتطرقت سهير جودة إلى وجود نجل الفنان فاروق فلوكس، أحمد، إلى جوار والده خلال التكريم، مشيرة إلى أن مشهد تقبيله يد والده ورأسه أضاف بُعدًا إنسانيًا مؤثرًا للحظة، إذ شاركه الاحتفاء بتاريخه الفني في مشهد يعكس الحب والفخر والامتنان.

وأشادت الإعلامية باللفتة التي قدمها مهرجان القاهرة السينمائي بتكريم فاروق فلوكس، مؤكدة أن رسالة المهرجانات لا تقتصر على الاحتفاء بالأعمال الجديدة والنجوم الموجودين على الساحة، بل تمتد إلى الحفاظ على ذاكرة الفن والاعتراف بفضل الأجيال التي صنعت تاريخه.

وشددت على أهمية أن يحصل الفنان على التقدير والتكريم في حياته، حتى يرى محبة الجمهور ويسمع كلمات الامتنان ويعيش لحظة الاحتفاء بمشواره، بدلًا من أن يتحول التقدير إلى كلمات تأبين بعد الرحيل.

واختتمت سهير جودة حديثها بالتأكيد على أن الفن لا تصنعه اللحظة وحدها، بل تقف وراءه أجيال من الفنانين الذين منحوه سنوات عمرهم، موجهة التحية لفاروق فلوكس ولكل مبادرة تعيد لأصحاب المشوار مكانتهم وتؤكد أن الوفاء للفن يبدأ بالوفاء لأهله.

فاروق فلوكس سهير جوده نجوم الفن مهرجان القاهرة السينمائي

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