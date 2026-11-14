أحمد ماجد يتحدث عن مشاركته في «شمس الزناتي 2» ورمضان 2027.. خاص

كشف الفنان أحمد ماجد عن مشاركته في فيلم «شمس الزناتي 2 »، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة يتمنى أن تخرج بصورة تليق بالجمهور، كما تحدث عن تطلعاته للموسم الرمضاني المقبل.

وقال أحمد ماجد، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» على هامش حضوره مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن مشاركته في المهرجان تمثل شرفًا كبيرًا له، مشيرًا إلى مكانة المهرجان باعتباره حدثًا فنيًا مهمًا في مصر والعالم العربي وعلى المستوى الدولي.

وعن أحدث أعماله الفنية، أوضح أنه يشارك في تصوير الجزء التاني من فيلم «شمس الزناتي»، متمنيًا أن يكون الفيلم عملًا محترمًا يليق بالجمهور.

وفيما يتعلق بمشاركته في دراما رمضان، قال ماجد إنه يحضر لعدد من الأعمال خلال موسم رمضان 2027.