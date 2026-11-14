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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محسن أحمد يعبر عن استيائه من مهرجان القاهرة السينمائي: آه يا زمن

محسن احمد
محسن احمد
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

كشف مدير التصوير محسن أحمد، عن عدم تلقيه دعوة لحضور فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقامة حاليًا برئاسة الفنان حسين فهمي، معربًا عن استيائه من تجاهل دعوته هذا العام.

وكتب محسن أحمد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «آه يا زمن.. مهرجان القاهرة السينمائي تجاهل دعوتي هذا العام.. تجاهل دعوتي هذا العام».

انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد افتتح يوم 11 نوفمبر الجاري دورته السابعة والأربعين، خلال حفل أقيم بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من نجوم وصناع السينما المصرية والعربية والعالمية.

وشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الأمريكي «أنا أؤدي روكي» (I Play Rocky)، للمخرج بيتر فاريلي، الحائز على جائزتي أوسكار، وذلك ضمن برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة.

وتأتي الدورة الجديدة امتدادًا لمسيرة المهرجان التي انطلقت في 16 أغسطس عام 1976، بمبادرة من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الكاتب والصحفي كمال الملاخ، ليصبح على مدار خمسة عقود أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ومنصة تجمع المبدعين وصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في دعم السينما المصرية والعربية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

محسن احمد مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي

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