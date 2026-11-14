استشاري نفسي: العلاج لا يقتصر على الأدوية.. والتأهيل المعرفي السلوكي يعيد الشخص إلى طبيعته

قال الدكتور محمد العجمي، المدير الأسبق للمكتب الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة واستشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، إن العلاج النفسي لا يقتصر على تناول الأدوية، بل يعتمد على فريق علاجي متكامل يجمع بين العلاج الدوائي والدعم النفسي والتأهيل، وفقًا لطبيعة كل حالة.

وأوضح العجمي، خلال الفضائية المصرية الأولى، أن الخطوة الأولى تبدأ بالتشخيص، بعد استبعاد الأسباب العضوية، وتحديد نوع الاضطراب والمسار العلاجي المناسب، مؤكدًا أن الطبيب النفسي هو المؤهل لتحديد ما إذا كانت الأعراض ناتجة عن مشكلة نفسية أو عضوية.

وأضاف أن العلاج الدوائي ليس مهدئًا كما يعتقد البعض، وإنما يستهدف المواد الكيميائية التي تتحكم في الوظائف العليا للمخ، موضحًا أن هذه المواد تؤدي دورًا في عدد من الوظائف، مثل فهم ما بين السطور، والاستفادة من التجارب السابقة، وتقدير المواقف، والتناسب بين الفعل ورد الفعل.

وذكر أن المادة الكيميائية تصل إلى المستقبل العصبي من خلال مسار معين، وعندما تصل إليه تبدأ الوظيفة المرتبطة بها في العمل، وقد تحدث المشكلة نتيجة خلل في إفراز المادة أو تصنيعها، أو زيادة تكسيرها، أو ضعف استجابة المستقبل العصبي لها.

وأضاف أن الأدوية المستخدمة في العلاج قد تعمل على تحسين تصنيع هذه المواد أو تقليل تكسيرها، أو تحسين استجابة المستقبلات العصبية لها، مؤكدًا أن العلاج الدوائي لا يكفي وحده في كثير من الحالات.

ولفت إلى أن التعامل مع المريض يعتمد على فريق علاجي، يضم الطبيب النفسي والأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي والتمريض، خاصة إذا كانت الحالة تحتاج إلى دخول المستشفى، حيث يضع الطبيب خطة علاجية ويحدد دور كل فرد في الفريق.

وتابع أن المرض النفسي قد يترك آثارًا على نمط شخصية الإنسان وعلاقاته وقدراته، فالشخص الذي يعاني الاكتئاب لمدة ثلاث أو أربع سنوات، ويصبح منعزلًا وغير قادر على التعامل مع الآخرين، قد يتأثر نمط شخصيته مقارنة بطبيعته الأصلية قبل المرض.

وأكد أن دور الطبيب لا يتوقف عند علاج الأعراض، بل يمتد إلى مساعدة الشخص على العودة إلى نمط حياته الطبيعي، من خلال جلسات العلاج المعرفي السلوكي، التي تعمل على إعادة تنظيم إدراكه وردود أفعاله، ومساعدته على استعادة وضعه السابق قبل بداية المرض.

وشدد على أن اكتمال العملية العلاجية يتطلب التعامل مع الجوانب البيولوجية والنفسية والسلوكية، من خلال خطة متكاملة يشارك فيها أعضاء الفريق العلاجي، بما يساعد الشخص على استعادة قدرته على ممارسة حياته وعلاقاته بصورة طبيعية.