بعد فوز ميار عثمان بطلة تحدي القراءة.. استشاري نفسي يقدم 14 طريقة لتنمية اللغة العربية عند الأطفال

أعاد فوز الطفلة ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة، تسليط الضوء على أهمية غرس حب اللغة العربية والقراءة في نفوس الأطفال منذ الصغر، خاصة في ظل انتشار المحتوى الرقمي الأجنبي واعتماد كثير من الصغار على الهواتف والأجهزة الإلكترونية في أوقات فراغهم.

فنجاح ميار لا يمثل مجرد إنجاز فردي، بل يقدم نموذجًا ملهمًا يمكن أن يشجع الأطفال على اكتشاف جمال لغتهم، ويؤكد أن القراءة قادرة على فتح آفاق واسعة أمام الأجيال الجديدة.

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، في تصريح خاص لصدى البلد أن اللغة العربية تحتل مكانة مهمة بين لغات العالم من حيث عدد مستخدميها، كما تمثل جزءًا أساسيًا من الهوية والثقافة والتاريخ ولا يقتصر الحفاظ عليها على تعليم قواعد النحو والإملاء داخل المدارس، بل يبدأ من الأسرة والبيئة المحيطة بالطفل، من خلال ممارسات يومية تجعل اللغة وسيلة للتعبير والتواصل والمتعة، وليس مجرد مادة دراسية.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، مجموعة من الأساليب التي يمكن للأهل اتباعها لتحبيب الأطفال في اللغة العربية وتشجيعهم على القراءة واستخدام المفردات بصورة سليمة.

14 طريقة لتحبيب الطفل في اللغة العربية

1. تقديم نماذج ملهمة للأطفال

وجود شخصيات ناجحة ومحببة للأطفال يمثل حافزًا قويًا لهم، وفوز ميار عثمان بطلة تحدي القراءة يمكن أن يكون نموذجًا يشجع الصغار على الاقتداء بها، ويجعلهم يدركون أن التفوق في القراءة واللغة العربية أمر يمكن الوصول إليه بالاجتهاد والتدريب.

2. حرص الأب والأم على استخدام اللغة العربية

تبدأ علاقة الطفل باللغة من المنزل، لذلك من المهم أن يحرص الوالدان على استخدام كلمات عربية سليمة في الحديث اليومي، مع تشجيع الطفل على التعبير عن أفكاره باللغة العربية دون إحراجه عند الوقوع في أخطاء.

3. توفير القصص القصيرة باستمرار

وجود مجموعة متنوعة من القصص المناسبة لعمر الطفل داخل المنزل يساعد على تحويل القراءة إلى عادة محببة. ويمكن البدء بقصص قصيرة ذات صور جذابة وأحداث بسيطة، ثم الانتقال تدريجيًا إلى موضوعات أكثر تنوعًا.

4. حل الكلمات المتقاطعة والمسابقات اللغوية

تساعد الألعاب اللغوية على تنمية الحصيلة المعرفية بطريقة ممتعة، مثل الكلمات المتقاطعة، وترتيب الحروف لتكوين كلمات، واكتشاف الكلمات الناقصة، والمسابقات البسيطة التي تعتمد على المفردات العربية.

5. تشجيع الطفل عند استخدام كلمات عربية سليمة

من المهم أن يلاحظ الأهل محاولات الطفل الجيدة ويشجعوه عليها، سواء عند نطق كلمة صحيحة أو تكوين جملة واضحة. فالتشجيع الإيجابي يعزز ثقته بنفسه ويزيد رغبته في استخدام اللغة.

6. الاهتمام بالحكي والسرد القصصي

يمكن للأب أو الأم تخصيص وقت يومي لحكاية قصة للطفل، ثم مطالبته بإعادة سرد أحداثها بأسلوبه الخاص. ويساعد ذلك على تنمية الخيال والذاكرة والقدرة على ترتيب الأفكار والتعبير عنها.

7. تنمية مهارة الكتابة الإبداعية

شجعي طفلك على كتابة يوميات بسيطة أو وصف مشهد رآه أو تسجيل موقف أسعده خلال اليوم. ولا يشترط أن تكون الكتابة طويلة أو خالية من الأخطاء، فالمهم أن يعتاد التعبير عن أفكاره بالكلمات.

8. دعم الطفل وتدريبه على الخط العربي

يمكن تعريف الأطفال بجمال الخط العربي من خلال تدريبات بسيطة على كتابة الحروف والكلمات، مع تجربة أشكال مختلفة للخطوط ويساعد هذا النشاط على زيادة ارتباط الطفل بالحروف العربية وتقدير جمالياتها.

9. توظيف التكنولوجيا في تعلم اللغة العربية

بدلًا من منع الطفل تمامًا من استخدام الأجهزة الإلكترونية، يمكن توجيهه إلى محتوى رقمي عربي مناسب لعمره، مثل القصص المصورة والتطبيقات التعليمية والألعاب التي تساعده على تعلم المفردات وتحسين القراءة.

10. زيارة المسرح والمشاركة في الإذاعة المدرسية

تمنح الأنشطة المسرحية والإذاعة المدرسية الطفل فرصة لاستخدام اللغة أمام الآخرين، وتساعده على تحسين النطق والإلقاء والتحدث بثقة. كما أن المشاركة في تقديم فقرة أو إلقاء قصة قصيرة تجعل اللغة تجربة عملية وليست مجرد دروس.

11. مشاهدة البرامج الهادفة باللغة العربية

يمكن للأسرة اختيار برامج ومحتوى عربي مفيد يتناسب مع عمر الطفل واهتماماته، ومن أمثلة ذلك متابعة البرامج التي تحتفي باللغة العربية والتلاوة والقراءة، مثل برنامج «دولة التلاوة»، مع توضيح المفردات والمعاني التي قد تكون جديدة عليه.

12. تشجيع الطفل على التعبير عن مشاعره

من المهم أن يتعلم الطفل وصف ما يشعر به باستخدام كلمات واضحة، مثل السعادة والقلق والحماس والحزن والدهشة. ويمكن للوالدين سؤاله عن يومه ومشاعره، ومساعدته على اختيار الكلمات المناسبة للتعبير عنها.

13. تقديم المكافآت والتشجيع المستمر

يمكن مكافأة الطفل عند الانتهاء من قراءة قصة أو تعلم مجموعة جديدة من الكلمات أو المشاركة في نشاط لغوي، سواء من خلال الثناء أو منحه قصة جديدة أو تخصيص وقت لنشاط يحبه. والأفضل أن تكون المكافأة وسيلة للتشجيع لا ضغطًا يجعله يقرأ من أجل الحصول عليها فقط.

14. قراءة الموضوعات والأخبار يوميًا لاكتشاف كلمات جديدة

يمكن تخصيص وقت لمشاركة الطفل في قراءة موضوع بسيط أو خبر مناسب لعمره، ثم مناقشة معناه واستخراج الكلمات الجديدة منه. كما يمكن إعداد دفتر صغير يكتب فيه الطفل المفردات التي يتعلمها، مع استخدامها في جمل من تأليفه.

فوز ميار عثمان رسالة للأسر بأهمية صناعة جيل محب للقراءة

إن نجاح ميار عثمان في تحدي القراءة يفتح الباب أمام تسليط الضوء على دور الأسرة والمدرسة في اكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها، فحب اللغة لا يتكون من خلال التلقين وحده، وإنما يحتاج إلى بيئة تشجع على السؤال والقراءة والحوار والكتابة والتجربة.

وكلما وجد الطفل من يستمع إليه ويشجعه ويوفر له مصادر متنوعة للمعرفة، أصبحت اللغة العربية جزءًا طبيعيًا من حياته اليومية.