ما يقعدش على الدكة إلا لو مصاب.. عماد متعب يدافع عن محمد هاني

أكد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أهمية محمد هاني في تشكيل الفريق الأحمر، مشددًا على أنه لا يجب أن يجلس على مقاعد البدلاء إلا في حالة تعرضه للإصابة.

وقال عماد متعب، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»: «محمد هاني ميقعدش على الدكة لحد إلا لو مصاب».

وجاءت تصريحات متعب عقب فوز الأهلي على المقاولون العرب بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل أشرف بن شرقي هدف الفوز القاتل للأهلي في الدقيقة 90+3، بعدما حول عرضية مميزة من محمد هاني، الذي صنع الهدف من الجبهة اليمنى، بضربة رأس رائعة سكنت الشباك، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ترتيب الأهلي في كأس عاصمة مصر

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب الأهلي والمقاولون العرب أندية إنبي والجونة وبترول أسيوط.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، في إطار مواصلة مشواره بالبطولة.