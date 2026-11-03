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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لاعب كبير.. عماد متعب يطالب عموتة بمنح بن جديدة فرصة أكبر مع الأهلي

عماد متعب
عماد متعب
علا محمد

دافع عماد متعب، نجم الأهلي السابق، عن المغربي بن جديدة، مؤكدًا تمسكه برأيه بشأن قدرات اللاعب، مشيرًا إلى أنه يتحرك بشكل صحيح داخل الملعب، لكنه لا يحصل على الكرات التي تساعده على تسجيل الأهداف.

وقال عماد متعب، خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت: «ما زلت مصممًا على أن بن جديدة هو مهاجم الأهلي، وأقيمه عندما تتاح له الفرص، لكنه لم يحصل على فرص حقيقية حتى الآن».

وأضاف: «هو يتحرك بشكل صحيح داخل الملعب، لكن لا توجد كرات تصل إليه، فهو يتحرك لمصلحة الفريق، والحلول الموجودة في الملعب لا تخدمه».

وتابع: «يجب أن يستمر في مركزه، وأن يمنحه المدرب فرصة المشاركة في مباريات كثيرة، مع محاولة صناعة الفرص له بأكبر قدر ممكن».

وجاءت تصريحات متعب عقب فوز الأهلي على المقاولون العرب بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل أشرف بن شرقي هدف الفوز القاتل للأهلي في الدقيقة 90+3، بعدما حول عرضية محمد هاني من الجبهة اليمنى برأسية رائعة إلى الشباك.

ترتيب الأهلي في المجموعة

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وتضم المجموعة الثالثة أندية الأهلي والمقاولون العرب وإنبي والجونة وبترول أسيوط.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره السكة الحديد، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

عماد متعب نجم الأهلي السابق الأهلي المغربي بن جديدة بن جديدة مهاجم الأهلي

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