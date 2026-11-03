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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تويوتا تفاجئ السوق الصيني بتحديثات كورولا 2027

كورولا 2027
كورولا 2027
كريم عاطف

كشفت تويوتا عن النسخة المحسنة من كورولا سيدان موديل 2027 في السوق الصينية، خلال ظهور السيارة في معرض قوانغتشو الدولي للسيارات، عبر جناحها المشترك مع شركة فاو، لتدخل السيارة مرحلة جديدة من التطوير بعد نحو سبع سنوات على تقديم الجيل الثاني عشر.

وجاء الكشف عن التحديثات بهدوء، رغم المكانة الكبيرة التي تحتلها كورولا في تاريخ صناعة السيارات، باعتبارها واحدة من أكثر الطرازات انتشارا ومبيعا على مستوى العالم. وركزت التعديلات الجديدة على تحديث التصميم الخارجي وتطوير المقصورة الداخلية وإعادة النظر في خيارات المحركات المتاحة للسوق الصينية.

حصلت كورولا 2026 على واجهة أمامية جديدة تستلهم ملامحها من أحدث طرازات تويوتا بريوس وكامري، مع اعتماد التصميم المعروف باسم المطرقة، إلى جانب مصابيح أمامية بتوقيع ضوئي على شكل حرف C.

وتتضمن الواجهة مصدما أماميا بتفاصيل أكثر حدة، مع زوايا على شكل حرف L ومصابيح ضباب مدمجة، بالإضافة إلى فتحة تهوية مركزية أصغر حجما مقارنة بالتصميم السابق.

وامتدت التغييرات إلى الجوانب، حيث حصلت السيارة على عجلات معدنية جديدة متعددة الأضلاع بقطر 17 بوصة، فيما أضيفت قطعة سوداء عند الحافة الخلفية لنوافذ الربع الخلفي، بهدف منح الزجاج مظهرا أكثر امتدادا.

وفي الخلف، ظهر شريط إضاءة أحمر يصل بين المصابيح الخلفية ذات التصميم المقلوب على شكل حرف L، مع اعتماد معالجة داكنة للمصابيح تضيف لمسة أكثر حداثة إلى التصميم العام.

شهدت المقصورة الداخلية تعديلات واضحة شملت لوحة القيادة والأبواب والكونسول الوسطي، مع تصميم أكثر حداثة لفتحات التهوية وتوسيع المساحة المخصصة لوضع الهواتف الذكية.

ويضم الكونسول المركزي حاملين للهواتف، أحدهما مزود بشاحن لاسلكي بتقنية Qi، فيما احتفظت السيارة بشاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة.

أما الشاشة المركزية، فارتفع حجمها إلى 12.9 بوصة، وتعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8155، بما يدعم تشغيل الأنظمة الرقمية والوظائف الترفيهية داخل المقصورة.

ومن أبرز التغييرات أيضا نقل أدوات التحكم في نظام التكييف إلى الشاشة اللمسية، بدلا من المفاتيح التقليدية، وهي خطوة قد تختلف طريقة تطبيقها في النسخ المخصصة للأسواق العالمية.

على الصعيد الميكانيكي، أجرت تويوتا تغييرات على محركات النسخة الصينية، إذ استبدلت محرك البنزين سعة 1.2 لتر رباعي الأسطوانات ومحرك 1.5 لتر ثلاثي الأسطوانات بمحرك جديد سعة 2.0 لتر يعمل بالسحب الطبيعي، بقوة تصل إلى 171 حصانا، مع توقعات باستخدام ناقل حركة متغير باستمرار CVT.

كما تتوفر نسخة هجينة تعتمد على محرك بنزين سعة 1.8 لتر يعمل وفق دورة أتكينسون، بقوة 98 حصانا، إلى جانب محركين كهربائيين وبطارية جديدة من النيكل والمنغنيز والكوبالت NMC.

وتعلن تويوتا أن النسخة الهجينة تحقق متوسط استهلاك وقود يبلغ 4.13 لتر لكل 100 كيلومتر، مع مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1041 كيلومترا، وفقا للبيانات المعلنة.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل نهائية بشأن موعد طرح النسخة المحدثة خارج الصين، أو احتمالات وصول التعديلات نفسها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يجعل مواصفات النسخة الصينية مرجعا أوليا لما قد تقدمه كورولا خلال المرحلة المقبلة.

النسخة المحسنة من كورولا سيدان موديل 2027 كورولا سيدان تويوتا تويوتا كورولا تويوتا كورولا 2027

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