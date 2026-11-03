أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، ‏‏منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏‏السيارات ‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏‏سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏‏‏السيارة ام جى 5 موديل 2020.‏

تعتمد السيارة على محرك اقتصادي مكون من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي تنفس طبيعي، يولد قوة 120 حصاناً وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، مما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، مع استهلاك وقود ممتاز يبلغ 5.8 لتر لكل 100 كم.

تتميز السيارة بأبعاد خارجية واسعة تمنحها حضوراً جيداً ومساحة داخلية مريحة، حيث يأتي طولها الكلي 4601 مم، وعرضها 1818 مم، وارتفاعها 1489 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، وتوفر مساحة تخزين خلفية كبيرة (شنطة) تصل سعتها إلى 512 لتراً.

تتوفر السيارة بثلاث فئات من التجهيزات؛ تضم الفئة الأولى 2 وسادة هوائية وجنوط 15 بوصة، بينما ترتقي الفئة الأعلى بجنوط رياضية 16 بوصة و6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى شاشة داخلية تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة، ونظام رؤية محيطية متطور عبر 4 كاميرات بزاوية 360 درجة.

وعن سعر ام جى 5 موديل 2020‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 600 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏