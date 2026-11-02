بهاء أبو شقة ينعى محمد حلمي سويلم: رحيله جاء بعد ساعات من اتصال هاتفي جمعهما

نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد الأسبق والمحامي بالنقض، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الراحل محمد حلمي سويلم، مؤكدًا أنه كان نموذجًا للوفدي الأصيل، الذي نشأ على مبادئ حزب الوفد العريق، وسار على درب والده الراحل الأستاذ حلمي سويلم، في صدق الانتماء ونبل المواقف.

وأكد أبو شقة أن نبأ رحيل الفقيد وقع عليه كالفاجعة، خاصة أن الوفاة جاءت بعد نحو ثلاث ساعات فقط من اتصال هاتفي جمعهما، بادر خلاله محمد حلمي سويلم إلى تهنئته بالعودة إلى حزب الوفد، في موقف يعكس أسمى معاني الوفاء والإخلاص والتجرد من المصالح الشخصية.

حزب الوفد

عمق الانتماء لحزب الوفد والتمسك بمبادئه

وأضاف أن هذه اللفتة الإنسانية النبيلة جسدت عمق الانتماء لحزب الوفد والتمسك بمبادئه، وإعلاء مصلحة الحزب والوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن الفقيد ترك أثرًا طيبًا وسيرة عطرة بين أبناء الوفد وكل من عرفوه.

واختتم المستشار بهاء أبو شقة نعيه بالدعاء للفقيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه وأبناء الوفد الصبر والسلوان.