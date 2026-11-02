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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مودة الأدهم تغادر السجن بعد انتهاء مدة حبسها في قضية غسل الأموال والاتجار بالبشر

مودة الادهم
مودة الادهم
رامي المهدي

خرجت منذ قليل البلوجر مودة الأدهم من السجن عقب قضاء فترة العقوبة في قضية غسل الأمول والمحكوم عليها بالسجن سنة.

وكانت قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية ، برفض استئناف البلوجر مودة الأدهم، وتأييد الحكم الصادر بحقها بالحبس لمدة سنة وتغريمها 4 ملايين جنيه، بعد إدانتها في قضية غسل أموال.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمًا بحبس مودة الأدهم سنة وتغريمها 4 ملايين جنيه، على خلفية اتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقها.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من فتاة التيك توك مودة الأدهم و6 آخرين، في الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر وتأييد الحكم.

كانت محكمة الجنايات في 20 يونيو 2021، بحبس مودة الأدهم 6 أعوام، على ذمة القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2106 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، على خلفية اتهام النيابة العامة لها بالاتجار بالبشر، والاستغلال التجاري لطفلين عن طريق نشر مقاطع مصورة لهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

البلوجر مودة الأدهم السجن غسل الأمول

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