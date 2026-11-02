تخلصت منه داخل جوال.. القبض على ربة منزل بتهمة إنهاء حياة زوجها بقنا

ضبطت أجهزة الأمن بقنا، ربة منزل بتهمة إنهاء حياة زوجها والتخلص من جثته بتقطيعها ووضعها داخل جوال وإلقائها على الطريق العام بقرية دنفيق بمركز نقادة.





وتبين من التحريات والمعلومات الأولية، أن زوجة المجنى عليه وراء ارتكاب الجربمة، كما تبين أنه متزوج من ٣ سيدات.

كانت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على أجزاء مقطعة من جثة شخص داخل جوال، ملقى بجوار ترعة في قرية دنفيق التابعة لمركز نقادة.

وتبين من المعلومات الأولية، أن الجثة لشخص في الخمسينات من العمر، مقيم بقرية كوم الضبع التابعة لمركز نقادة.



وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة ومنزل المتوفى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.