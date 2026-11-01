صحة قنا تصل إلى81% معدل إنجاز بحملة التطعيم ضد الحصبة الألمانية

تواصل مديرية الشؤون الصحية بقنا، متابعة الموقف التنفيذي للحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، من خلال الإجتماعات الدورية المسائية لمراجعة معدلات الإنجاز، وتقييم أداء الفرق الطبية، والوقوف على ما تحقق من مستهدفات الحملة بمختلف مراكز المحافظة، حيث بلغت نسبة تحقيق المستهدف 81%، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التغطية بالتطعيمات والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

وترأس الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، و لواء الدين عبدالمبدي، مراقب عام التطعيمات بالوزارة، و بحضور الدكتورة نهلة محمد جاد الكريم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور محمد جابر، منسق الحملة بالمحافظة، الإجتماع المسائي الدوري لمتابعة أعمال الحملة، بمشاركة مشرفي الحملة بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري الطب الوقائي بالإدارات الصحية، ومراقبي التطعيمات، ومسؤولي التطعيمات بالإدارات.

وتناول الإجتماع، مراجعة تقارير الأداء ومعدلات الإنجاز المحققة بكل إدارة صحية، ومتابعة أعداد الأطفال الذين تلقوا التطعيم مقارنة بالمستهدف المحدد، مع تحليل نتائج التنفيذ على مستوى المراكز والقرى والنجوع، بما يُسهم في تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، وتوجيه الجهود نحو المناطق التي تحتاج إلى مزيد من المتابعة والتكثيف، وصولاً إلى تحقيق المستهدف الكامل للحملة.

كما ناقش الإجتماع، نتائج المتابعة الميدانية لأعمال الفرق الطبية، وآليات تعزيز كفاءة التنفيذ وضمان وصول خدمات التطعيم إلى جميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على أهمية الإنتشار الفعال للفرق الثابتة والمتنقلة، والإستفادة من مختلف مواقع تقديم الخدمة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس والحضانات، إلى جانب تكثيف جهود التوعية المجتمعية بأهمية التطعيم ودوره في حماية الأطفال والحد من انتشار الأمراض المعدية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أهمية مواصلة العمل وفق خطة الحملة، مع تكثيف المتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز، وتعزيز التنسيق بين فرق الإشراف بالمديرية ومشرفي وزارة الصحة ومديري الإدارات الصحية، لضمان سرعة التعامل مع أى معوقات قد تؤثر على سير العمل، وتحقيق أعلى معدلات التغطية بالتطعيمات في جميع أنحاء المحافظة.

آليات متابعة مستمرة لأعمال الحملة

وأوضح الدكتور اشرف السيد، مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة، بأن الإجتماعات المسائية الدورية تمثل إحدى آليات المتابعة المستمرة لأعمال الحملة، حيث تتيح مراجعة مؤشرات الأداء بصورة منتظمة، وتقييم ما تحقق من مستهدفات، وتحديد متطلبات المرحلة المقبلة، بما يدعم كفاءة التنفيذ ويسهم في تسريع وتيرة العمل بمختلف الإدارات الصحية.

وأضاف السيد، بأن المديرية تواصل جهودها لتوعية المواطنين بأهمية تطعيم الأطفال في الفئة العمرية المستهدفة، والتأكيد على أن التطعيمات تُقدم بالمجان للمصريين وغير المصريين، داعياً أولياء الأمور إلى التعاون مع الفرق الطبية والتوجه بأطفالهم للحصول على التطعيم، دعماً للجهود الوقائية وحفاظاً على صحة وسلامة أبنائهم.



فيما تواصل مديرية الصحة بقنا تنفيذ الحملة القومية من خلال 656 فريقاً طبياً منتشرة بمختلف مراكز المحافظة، لتطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، بالمجان، على مدار 3 أسابيع، إعتباراً من 25 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الوقاية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، ورفع مستوى المناعة المجتمعية.