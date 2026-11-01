أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ليفربول.. والسيتي يتراجع للمركز الثاني

اعتلى أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه ليفربول بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل الألماني كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، ليمنح الجانرز ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

واستفاد أرسنال من خسارة مانشستر سيتي أمام برايتون بهدف دون رد، ليتقدم إلى صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن السيتي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 9 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على ليفربول كالتالي:

1. أرسنال – 24 نقطة

2. مانشستر سيتي – 21 نقطة

3. برايتون – 19 نقطة

4. تشيلسي – 16 نقطة

5. ليفربول – 15 نقطة

6. برينتفورد – 14 نقطة

7. بورنموث – 12 نقطة

8. توتنهام – 12 نقطة

9. أستون فيلا – 12 نقطة

10. هال سيتي – 11 نقطة

ويمنح الفوز أرسنال دفعة قوية في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في تحقيق انتصار تاريخي على ملعب أنفيلد، للمرة الأولى منذ سبتمبر 2012.