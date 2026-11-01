أرسنال يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق أرسنال على نظيره ليفربول، بهدف نظيف في الشوط الأول، في إطار منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف كاي هافيرتز في الدقيقة 16.

فيما جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أراوخو، فيرجيل فان دايك، جاكيه، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: نيونى، أليكسيس ماك أليستر، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: كودي جاكبو، برادلي باركولا، وألكسندر إيزاك.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يورين تيمبر، إزري كونسا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: برونو جيماريش، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: نوني مادويكي، تزيوليس، كاي هافيرتز.