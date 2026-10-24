أرسنال يهزم إيفرتون 2-0 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أرسنال على ايفرتون، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية أرسنال لاعبا الخط الخلفي إزري كونسا وجابرييل ماجاليس في الدقيقتين 7، 66.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بين وايت، إرزي كونسا، جابرييل ماجاليس، لويس سيكلى.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارينو، مارتن أوديجارد، ابريتشي ايزي.

خط الهجوم: جيوكيريس، مادويكى

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أرسنال وصافة الترتيب برصيد 21 نقطة، خلفًا لمانشستر سيتي المتصدر بنفس الرصيد مع فارق الأهداف.

ويحتل فريق إيفرتون المركز التاسع برصيد 10 نقاط من جدول الترتيب.