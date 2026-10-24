أرسنال يطارد الصدارة أمام إيفرتون في الجولة الثامنة من البريميرليج

يستقبل أرسنال منافسه إيفرتون، في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يرفع خلاله الجانرز شعار الفوز لمواصلة ملاحقة مانشستر سيتي على صدارة جدول الترتيب.

ويخوض أرسنال المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، متأخرًا بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

ويمنح هذا الفارق المواجهة أهمية مضاعفة لأصحاب الأرض، الذين لا يرغبون في إهدار فرصة الاقتراب من القمة.

ويأمل المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في أن يتجاوز فريقه آثار التعادل أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-2 في دوري أبطال أوروبا، وأن يعود سريعًا إلى طريق الانتصارات المحلية، خاصة بعدما نجح أرسنال في تحقيق فوزين متتاليين على ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست، عقب خسارته أمام برايتون بثلاثة أهداف دون رد.

في المقابل، يدخل إيفرتون اللقاء بحثًا عن تصحيح المسار، بعد تعادله مع هال سيتي بهدفين لكل فريق، ثم سقوطه أمام تشيلسي بهدفين دون مقابل. ويطمح الفريق إلى تجاوز هذه النتائج واستعادة توازنه، رغم صعوبة المواجهة خارج ملعبه أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب.

ويعوّل إيفرتون على خبرة مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس في التعامل مع المباريات الكبيرة، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تساعد الفريق على تحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يدرك أرسنال أن أي تعثر جديد قد يمنح مانشستر سيتي فرصة توسيع الفارق.

وبين رغبة الجانرز في مواصلة مطاردة الصدارة وطموح إيفرتون في استعادة الانتصارات، تبدو المواجهة مهمة للطرفين، مع أفضلية نسبية لأرسنال الذي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد ثلاث نقاط جديدة في سباق الدوري الإنجليزي.