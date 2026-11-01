قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والسداد أونلاين
خطر يهدد مستخدمي كروم.. 300 إضافة تتجسس على بحثك وتحولك لمواقع دون علمك
رئيس الوزراء يتابع مخرجات "منتدى مصر للتعدين".. ويؤكد أهمية مواصلة العمل على تطوير القطاع
إحالة بلاغ ضد شاكر محظور دلوقتي إلى النيابة لفحص مصادر ثروته| تفاصيل
عضلة القلب توقفت مرتين.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو
إنترنت منزلي بدون خط أرضي في مصر.. النواب يناقشون إمكانية التطبيق
وسط تحديات 2011.. أحمد أبو الغيط: مبارك اختار حماية الدولة بتسليم السلطة للمجلس العسكري
ضم إيران وتركيا للجامعة العربية .. رد مبارك والسعودية على اقتراح عمرو موسي
عبد اللطيف وقنصوة يكرّمان الطالبة ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي 2026
انفجارات لورة على الحدود العراقية الكويتية وبيان عاجل للجيش الكويتي
منتخب مصر للناشئين يهزم الصين 4-0 في نصف نهائي كأس الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي مدينا استهداف ناقلة الغاز القطرية: تهديد خطير لأمن المنطقة

البرلمان العربي
البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أعرب البرلمان العربي عن إدانته بأشد العبارات استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال "المايده"، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات»، أثناء إبحارها في مياه الخليج العربي، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة، وسلامة الملاحة البحرية، وأمن إمدادات الطاقة العالمية.

وأكد البرلمان العربي ، تضامنه الكامل مع دولة قطر، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة ناقلاتها البحرية وتأمين تجارتها الدولية، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في ضمان أمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية، والتصدي لمثل هذه الاعتداءات وفقاً لقواعد القانون الدولي.

المايده ناقلة الغاز القطرية المايده البرلمان العربي قطر دولة قطر ناقلة الغاز الطبيعي المسال الغاز الطبيعي المسال الغاز الطبيعي قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات الملاحة البحرية الخليج العربي استهداف ناقلة الغاز القطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

تعبيرية

بعد أزمة «نسمة»| من يتحمّل توفير مسكن المطلقة بعد 20 سنة زواج؟.. مشروع قانون يُحدّد الآليات

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

لميس الحديدي

لميس الحديدي: توجيهات الرئيس السيسي بإعلان جدول زمني لتوصيات منتدى مصر يتيح للمواطنين متابعة التنفيذ

الازهر

العالمي للفتوى: مواجهة أفكار مشايخ التيك توك لا تكون بالمعارك.. وإنما بالإقناع والعلم والمنهجية

الرئيس السيسي

خبير شئون أفريقية: التنمية وإعادة الإعمار على رأس أولويات التحرك المصري داخل القارة

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد