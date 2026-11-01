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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب رئيس هيئة الأركان السعودية: الأمن البحري مسئولية دولية مشتركة

السعودية
السعودية
أ ش أ

أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية الحيوية، وضمان حرية الملاحة وسلامة التجارة الدولية، مشددًا على أن الأمن البحري مسئولية مشتركة تتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي.
وقال الغفيلي في كلمة خلال أعمال منتدى الأمن الإقليمي "حوار المنامة 2026" في نسخته الـ 22، المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم إن البحار والممرات المائية تمثل شرايين أساسية للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، وإن أي اضطراب فيها ينعكس على التجارة الدولية وأسواق الطاقة والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الاعتداءات الحوثية على السفن التجارية وناقلات النفط منذ عام 2023، بالتزامن مع إرباك حركة العبور في مضيق هرمز، تؤكد خطورة التهديدات البحرية، وتستوجب استجابة جماعية فاعلة لحماية الممرات البحرية الحيوية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن حماية السفن والمنشآت البحرية والموانئ، وتأمين خطوط الملاحة، تتطلب التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات المشتركة واتخاذ التدابير الوقائية لمنع الأزمات قبل وقوعها، مبينًا أن القوة لا يمكن أن تكون بديلًا عن القانون، وأن الخلافات يجب ألا تتحول إلى تهديد لحرية الملاحة أو سلامة التجارة الدولية.

نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي الممرات البحرية الحيوية

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