عادل رشدي: مبادرة خفض الأسعار توفر 75% من احتياجات الأسرة الأساسية

قال عادل رشدي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستستمر لمدة 6 أشهر، حتى شهر مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم لمتابعة المبادرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ عدد المنافذ المشاركة في المبادرة سيرتفع من 284 منفذاً موجودة حالياً على مستوى الجمهورية إلى 400 منفذ، مع توزيعها جغرافياً على مختلف المحافظات، موضحاً أن هذه المنافذ قائمة بالفعل، لكن العمل يستهدف توفير السلع الثلاثين المحددة في المبادرة داخلها.

وأشار إلى أن التوجيه الجديد لوزير التموين يتضمن زيادة عدد السلع المشاركة من 30 إلى 100 سلعة، ومن المتوقع أن تشمل الأسماك والدواجن واللحوم، إلى جانب أنواع البقوليات التي يحتاج إليها المواطنون خلال شهر رمضان.

وأوضح رشدي أن منافذ "كاري أون" الموجودة حالياً على مستوى الجمهورية يبلغ عددها 24 منفذاً فقط، وليست جميع المنافذ الـ400 تابعة للمشروع، لافتاً إلى وجود خطة تطوير وجّه بها وزير التموين، تتضمن إضافة 37 منفذاً جديداً لـ"كاري أون" مع نهاية شهر ديسمبر، إلى جانب 200 منفذ من مشروع "جمعيتي" وبدالي التموين.

وفيما يتعلق بالأماكن التي يستطيع المواطن التوجه إليها للحصول على السلع المخفضة، أوضح أن المنافذ التابعة للمبادرة تشمل "جمعيتي" وبدالي التموين، وشركة النيل، وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والشركة المصرية للحوم، والشركة العامة لتجارة الجملة، والشركة المصرية لتجارة الجملة، مؤكداً أن هذه الشركات تمتلك منافذ على مستوى الجمهورية، وهي التي تضم المنافذ الـ284 الحالية، مع وضع خطة لإضافة منافذ جديدة للوصول إلى 400 منفذ.

وأكد أن أسعار السلع المطروحة ضمن المبادرة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسب تتراوح بين 15 و25%، موضحاً أن هذه السلع تمثل 75% تقريباً من احتياجات المواطن داخل المنزل، وتشمل الدقيق والسكر والزيت والصلصة والخل، إلى جانب أصناف أخرى يحتاج إليها المواطن بصورة أساسية.