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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بطل حرب أكتوبر: مخابرات إسرائيل أصيبت بذهول وظنت أن مصر تملك مادة سحرية لترميم المطارات

خلال اللقاء
خلال اللقاء
محمود زيدان

حل اللواء أحمد فخر الدين الدالي، أحد أبرز العقول التي ساهمت في نصر أكتوبر وترك بصمة في أعظم مشروع قومي لمصر في القرن العشرين وهو السد العالي، ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة، بصحبة ابنته مروة.
 

وقال الإعلامي د. عمرو الليثي: "في تاريخ الحروب دايمًا بنحسب القوة بعدد المدافع والطيارات والدبابات، لكن حرب أكتوبر المجيدة أثبتت للعالم كله أن النصر الحقيقي وراءه سلاح أخطر اسمه العقل البشري المبتكر. النصر ما كانش بس ملحمة سلاح.. ده كان معركة علم وتحدي للمستحيل.

وتابع: ضيفي هو أحد الأبطال اللي حولوا العلم لسلاح حسم المعركة، مهندس مصري عبقري بدأ رحلة كفاحه الوطني وترك بصمة في أعظم مشروع قومي لمصر في القرن العشرين وهو السد العالي، ووقف التاريخ احترامًا له لما استدعته القوات المسلحة ليواجه مشكلة مرعبة وهي قصف ممرات الطائرات العسكرية لشل حركة الطيران المصري. إيه الإنجاز اللي عمله وإيه العبقرية اللي خلته واحد من أبرز العقول التي ساهمت في نصر أكتوبر، إنه اللواء أحمد فخر الدين الدالي وابنته مروة".
 

وكشف اللواء الدالي خلال الحلقة كواليس مشاركته في مشروع السد العالي، وما هي المشكلة التي واجهته وكيف ساهم في حلها، ومدى الضغوط التي واجهها أمام أسلوبه الذي اختاره لحل هذه المشكلة، ولقاءه بالرئيس جمال عبد الناصر وماذا قال له، وشعوره لحظة تحويل مجرى نهر النيل.
 

كما تحدث عن نقطة التحول الكبرى في حرب أكتوبر عندما استدعته القيادة العسكرية ووضعوا أمامه مشكلة قصف ممرات المطارات من قبل طيران العدو، وكيف تعامل مع ضيق الوقت، وكيف استطاع علميًا كسر القانون الكيميائي لجفاف الخرسانة الذي يحتاج لأيام ليجعل الأسمنت يتماسك في أقل من ساعة، وما هو السر أو المعادلة السحرية وراء هذا الابتكار.
 

وأوضح أنه تم تجربة الخلطة في مطار بلبيس، علي الرغم من  مخاوف من تشقق الخرسانة تحت ثقل الطائرات المقاتلة عند الهبوط ولكنه تأكد من أنها آمنة تمامًا، وروي كواليس اللحظات الأولى لترميم الممر تحت القصف وعبور الطائرات المصرية فوقه، وردود أفعال القادة والطيارين المصريين.

وكشف عن صدمة وذهول المخابرات الإسرائيلية التي اعتقدت أن مصر تملك مادة سحرية، وقدم روشتة النجاح والتحدي للشباب من واقع خبرته.
 

كما شاركت ابنته مروة في الحلقة للحديث عن الفيديو الذي نشرته عن والدها وحقق مشاهدات كبيرة على السوشيال ميديا وهدفها منه، ومدى الانضباط والالتزام والحزم والترتيب الصارم الذي كان قانون البيت باعتبار والدها رجلًا عسكريًا، وأكثر الصفات التي اكتسبتها من شخصية والدها، والتعليق على مجموعة صور تعرض على الشاشة، وشعورها عندما كبرت وعرفت القيمة التاريخية العظيمة لما فعله والدها وهل شعرت بنوع من العتاب أن التاريخ والإعلام لم يسلط الضوء بشكل كافٍ على هؤلاء الأبطال .

أخبار توك شو أخبار وتقارير اللواء أحمد فخر الدين الدالي أحمد فخر الدين الدالي

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