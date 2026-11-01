زيلينسكي: أوكرانيا لم تتلق بعد دعوة رسمية لحضور قمة مجموعة العشرين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن بلاده لم تتلق حتى الآن دعوة رسمية لحضور قمة مجموعة العشرين، رغم ورود إشارات بهذا الشأن من مفاوضين معنيين.

وقال زيلينسكي -في تصريحات إعلامية "من الناحية القانونية، لم نتلقّ دعوة؛ لكن كانت هناك إشارات من مفاوضين مختلفين. فقد وردت مؤشرات -على الأقل- تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يدعونا إلى قمة مجموعة العشرين، وسيبذل جهداًلإنهاء الحرب".

كما أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده سترحب بمثل هذه الدعوة في حال توجيهها.

وأضاف زيلينسكي: "بالطبع، إذا وجه لنا ترامب دعوة رسمية، فسنرحب بذلك".