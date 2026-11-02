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خلافات الجيرة وراء مقـ.تل لاعب البنك الأهلي السابق.. والقبض على المتهمين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلافات الجيرة وراء مقـ.تل لاعب البنك الأهلي السابق.. والقبض على المتهمين

المجني عليه
المجني عليه
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية، بعدما تحولت خلافات بين جيران إلى مشاجرة دامية، انتهت بمقتل إبراهيم بغدادي، لاعب كرة القدم السابق بفريق البنك الأهلي، إثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف بين اللاعب وأشخاص من جيرانه، تطور إلى مشادة كلامية، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى مشاجرة عنيفة، تعرض خلالها المجني عليه لطعنات نافذة في منطقة البطن، أسفرت عن وفاته متأثرًا بإصاباته.


ووفقًا لشهود العيان وروايتهم بشأن ملابسات الحادث، بدأت المشاجرة على خلفية خلاف متعلق برش المياه أمام المنزل، بعدما تطايرت قطرات منها في اتجاه طفلة كانت تمر بالمكان، ما تسبب في نشوب خلاف مع أسرتها، قبل أن تتطور الأحداث بصورة مأساوية.


وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الحادث، للوقوف على أسبابه وتحديد المسؤوليات الجنائية.

وخيمت حالة من الحزن على أهالي مدينة القصاصين الجديدة عقب وفاة اللاعب الشاب.
 

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