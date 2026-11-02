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نيسان تكشف عن سيارة NX7 الرياضة الجديدة.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان تكشف عن سيارة NX7 الرياضة الجديدة.. صور

نيسان NX7
نيسان NX7
صبري طلبه

تعزز نيسان حضورها داخل فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع تقديم طراز NX7 الجديد الذي طورته بالتعاون مع دونج فينج الصينية، معتمدة من منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك احتراق داخلي وآخر كهربائي. 

وتنتمي NX7 إلى عائلة N الجديدة الموجهة للسوق الصينية، ومن المنتظر أن تدخل الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من عام 2026 وفقًا لبعض التقارير العالمية المتداولة بشأن موعد طرحها.

نيسان NX7

تصميم نيسان NX7

تعتمد نيسان NX7 على قاعدة عجلات يبلغ طولها 2,815 مم، بينما يصل طول الهيكل إلى 4,785 مم، مع عرض يتراوح بين 1,920 و1,932 مم، وارتفاع يتراوح بين 1,660 و1,665 مم، وتحصل السيارة على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات رياضية تتوفر بقياسي 18 و19 بوصة بحسب الفئة.

محرك وأداء نيسان NX7

تستند نيسان NX7 إلى منظومة دفع هجينة تعتمد على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر، تبلغ قوته 99 حصانًا، ويعمل بالتكامل مع محرك كهربائي تصل قوته القصوى إلى 228 حصانًا، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومترًا في الساعة.

نيسان NX7

وتحصل السيارة على بطارية من نوع LFP بسعة 40.95 كيلوواط ساعة، وهي المسؤولة عن تشغيل المحرك الكهربائي وتوفير الطاقة اللازمة للحركة الكهربائية، ويصل مدى القيادة دون استخدام محرك البنزين إلى 225 كيلومترًا وفق اختبارات CLTC.

تجهيزات نيسان NX7

تضم المقصورة الداخلية لنيسان NX7 مجموعة من التجهيزات التقنية، في مقدمتها شاشة عدادات رقمية لعرض معلومات القيادة، إلى جانب شاشة مركزية تتوسط لوحة القيادة، وتوفر بيانات الملاحة والتحكم في الوظائف الترفيهية، كما تدعم الشاشة تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto.

نيسان NX7

وتشمل التجهيزات كذلك نظامًا صوتيًا ترفيهيًا، ومكيف هواء، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح لقائد السيارة التحكم في عدد من الأوامر دون الحاجة إلى الابتعاد عن وضع القيادة، ومجموعة من تقنيات الحماية ومساعدة قائد السيارة.

نيسان NX7 نيسان NX7

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