سعر ومواصفات أبارث 500e موديل 2026 في السعودية

تدخل أبارث 500e موديل 2026 ضمن فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة، معتمدة على منظومة تشغيل كهربائية بالكامل، تجمع بين التصميم الإيطالي والطابع الرياضي والتجهيزات التقنية الحديثة.

محرك كهربائي بقوة 152 حصانا

تعتمد أبارث 500e على محرك كهربائي واحد يولد قوة إجمالية تبلغ 152 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 235 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع نظام دفع أمامي FWD.

أبارث 500e موديل 2026

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 42 كيلوواط ساعة، ويبلغ معدل استهلاكها 18.1 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

وتصل السرعة القصوى إلى 155 كيلومتراً في الساعة، بينما تحتاج السيارة إلى 7 ثوانٍ للانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة، مع مدى قيادة كهربائي يبلغ 252 كيلومتراً.

أبارث 500e موديل 2026

أبارث 500e وشحن البطارية

تدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد AC، حيث تستغرق عملية شحن البطارية من صفر إلى 100% نحو 4 ساعات و15 دقيقة، بينما يمكن شحنها من صفر إلى 80% خلال 35 دقيقة عند استخدام الشحن السريع.

أبعاد أبارث 500e

يبلغ طول أبارث 500e نحو 3,673 مم، وعرضها 1,682 مم، وارتفاعها 1,518 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,322 مم، فيما يصل وزنها دون ركاب إلى 1,410 كيلوجرامات.

أبارث 500e موديل 2026

أبرز تجهيزات أبارث 500e

تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة، تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكياً، إلى جانب شاشة عدادات 7 بوصات ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، كما تتوفر مقاعد كهربائية ومقود مكسو بالجلد والألكانتارا ومتعدد الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي وشاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأمامي.

أبارث 500e موديل 2026

أنظمة السلامة ومساعدة السائق في أبارث 500e

تأتي السيارة بمجموعة من تجهيزات الحماية، تشمل المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، إلى جانب الوسائد الهوائية ونظام تثبيت السرعة، كما تضم تقنيات التحذير من التصادم الأمامي والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، والتحذير من مغادرة المسار ومساعد البقاء داخله، فضلاً عن حساسات الركن الخلفية.

سعر أبارث 500e موديل 2026 في السعودية

يبلغ سعر أبارث 500e موديل 2026 في السوق السعودي نحو 194,874 ريالاً.