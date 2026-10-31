قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
الإصابة بالعين.. 9 أمور أوصى بها رسول الله تحميك وأطفالك من حسد الأقارب
بعد أمنيتها بتولي المنصب.. وزير الإعلام عن "ميار عثمان": نموذج فعلي لقادة المستقبل
سعر الدولار في البنوك الآن
رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس
أمطار رعدية فى 7 مناطق .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم السبت
انتخاب مصبح الكحيلى رئيسا لمجلس إدارة نادى بنها الرياضى
موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
حسام غالي: وائل جمعة خانه التوفيق ولا يحق له التدخل في طريقة لعب المنافس
وزير خارجية إيران : سنوجه ضربة مدمرة لمن يجرؤ على مهاجمة بلادنا
مشاريع قائمة على الأنا.. كلينتون يشن هجوما ضد الرئيس الأمريكي ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات أبارث 500e موديل 2026 في السعودية

أبارث 500e موديل 2026
أبارث 500e موديل 2026
صبري طلبه

تدخل أبارث 500e موديل 2026 ضمن فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة، معتمدة على منظومة تشغيل كهربائية بالكامل، تجمع بين التصميم الإيطالي والطابع الرياضي والتجهيزات التقنية الحديثة.

محرك كهربائي بقوة 152 حصانا

تعتمد أبارث 500e على محرك كهربائي واحد يولد قوة إجمالية تبلغ 152 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 235 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع نظام دفع أمامي FWD.

 أبارث 500e موديل 2026 

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 42 كيلوواط ساعة، ويبلغ معدل استهلاكها 18.1 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

وتصل السرعة القصوى إلى 155 كيلومتراً في الساعة، بينما تحتاج السيارة إلى 7 ثوانٍ للانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة، مع مدى قيادة كهربائي يبلغ 252 كيلومتراً.

 أبارث 500e موديل 2026 

أبارث 500e وشحن البطارية 

تدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد  AC، حيث تستغرق عملية شحن البطارية من صفر إلى 100% نحو 4 ساعات و15 دقيقة، بينما يمكن شحنها من صفر إلى 80% خلال 35 دقيقة عند استخدام الشحن السريع. 

أبعاد أبارث 500e

يبلغ طول أبارث 500e نحو 3,673 مم، وعرضها 1,682 مم، وارتفاعها 1,518 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,322 مم، فيما يصل وزنها دون ركاب إلى 1,410 كيلوجرامات. 

 أبارث 500e موديل 2026 

أبرز تجهيزات أبارث 500e

تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة، تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكياً، إلى جانب شاشة عدادات 7 بوصات ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، كما تتوفر مقاعد كهربائية ومقود مكسو بالجلد والألكانتارا ومتعدد الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي وشاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأمامي.

 أبارث 500e موديل 2026 

أنظمة السلامة ومساعدة السائق في أبارث 500e

تأتي السيارة بمجموعة من تجهيزات الحماية، تشمل المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، إلى جانب الوسائد الهوائية ونظام تثبيت السرعة، كما تضم تقنيات التحذير من التصادم الأمامي والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، والتحذير من مغادرة المسار ومساعد البقاء داخله، فضلاً عن حساسات الركن الخلفية.

سعر أبارث 500e موديل 2026 في السعودية

يبلغ سعر أبارث 500e موديل 2026 في السوق السعودي نحو 194,874 ريالاً.

أبارث أبارث 500e سعر أبارث 500e أبارث 500e موديل 2026 سعر أبارث 500e موديل 2026 سعر أبارث 500e موديل 2026 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد رفع الفائدة.. حقيقة فرض مصاريف جديدة على التحويلات البنكية اللحظية

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من إنستاباي والبنوك

البنك المركزي

السعودية توافق على استمرار وديعة بـ 5.3 مليار دولار لمدة عام في «المركزي المصري»

نشات الديهي وبوتين

العاشرة بدلًا من TeN.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل تغيير اسم القناة.. ويوضح حقيقة سؤاله للرئيس بوتين

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

عدادات الكهرباء الكارت

مديونية عداد الكهرباء الكارت.. أسباب الخصم المفاجئ من الرصيد

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

ترشيحاتنا

التدريس بالحصة في الأزهر

التدريس بالحصة في الأزهر 2026.. موعد التقديم والتخصصات والأوراق المطلوبة

سرقة التيار الكهربائي

بدون طوابير.. خطوات الاستعلام عن مخالفات سرقة التيار الكهربائي وسداد الغرامات أونلاين

هلال شهر رمضان

هلال شهر رمضان.. الحسابات الفلكية وموعد بداية الشهر الكريم هذا العام

بالصور

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

طريقة عمل بان كيك بخطوات بسيطة ومثالية

طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك

فيديو

بركة هرم السينكي

هرم فرعوني يعالج تأخر المشي والكلام.. أسرار هرم السينكي في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد