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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بحجم صغير.. ماذا تقدم أبارث 695 ANNIVERSARIO؟

أبارث 695 ANNIVERSARIO
أبارث 695 ANNIVERSARIO
صبري طلبه

تعود بداية أبارث إلى عام 1949 عندما أسسها الإيطالي كارلو أبارث في مدينة بولونيا، بعدما ركز نشاط الشركة في سنواتها الأولى على تطوير السيارات وإنتاج أنظمة العادم الرياضية والمشاركة في سباقات السيارات. 

وتمكنت العلامة من بناء شهرة قوية بفضل قدرتها على استخراج أداء أكبر من السيارات صغيرة الحجم، قبل أن تستحوذ عليها شركة فيات عام 1971 لتصبح الذراع المتخصصة في تطوير النسخ الرياضية لسياراتها.

وارتبط اسم أبارث من ذلك الوقت بإنتاج طرازات تعتمد على سيارات فيات الأساسية مع إدخال تعديلات واسعة تشمل المحرك وأنظمة التعليق والتصميم الخارجي والمقصورة، وهو ما يميزها عن كونها مجرد حزمة تجميلية.

أبارث 695 ANNIVERSARIO 

وتعد سلسلة 595 و695 من أشهر الإصدارات التي قدمتها الشركة، فيما تأتي نسخة 695 ANNIVERSARIO كواحدة من الطرازات التي تعكس مفهوم العلامة في الجمع بين الحجم الصغير والطابع الرياضي.

أبارث 695 ANNIVERSARIO والقدرات الفنية 

تعتمد السيارة على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر يعمل دون أي نظام هجين، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل القوة إلى العجلات الأمامية. 

وتبلغ قوة المحرك 180 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 250 نيوتن متر، وتستطيع أبارث 695 ANNIVERSARIO الوصول من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.7 ثانية.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة أبارث 695 ANNIVERSARIO إلى 225 كيلومترًا في الساعة، كما تسجل معدل استهلاك للوقود يبلغ 18.6 كيلومتر لكل لتر.

أبارث 695 ANNIVERSARIO 

تصميم أبارث 695 ANNIVERSARIO

تحافظ السيارة على حجم خارجي صغير من فئة الهاتشباك، حيث يبلغ طولها 3,660 مم، ويصل عرضها إلى 1,627 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,485 مم، وتأتي مع قاعدة عجلات بطول 2,300 مم، في حين يبلغ وزنها بدون ركاب 1,055 كجم.

وتحمل أبارث 695 ANNIVERSARIO مجموعة من العناصر الخارجية التي تعكس هوية العلامة الإيطالية، حيث زودت بجنوط رياضية بتصميم محدث يتناسب مع شخصية السيارة، كما تأتي السيارة بملصقات خارجية تحمل شعار أبارث المعروف، بما يمنحها مظهرًا يميزها عن الطرازات التقليدية.

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