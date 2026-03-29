الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بتصميم الكروس أوفر.. ماذا تقدم أبارث 600e الرياضية؟

أبارث 600e
أبارث 600e
صبري طلبه

تقدم أبارث طراز 600e كواحد من النماذج التي تجمع بين الطابع العملي والهوية الديناميكية، مع منظومة كهربائية بالكامل وبمظهر رياضي، إلى جانب باقة كبيرة من التجهيزات، تتضمن وسائل الحماية والتحكم، بالإضافة إلى عناصر الرفاهية.

أبعاد وتصميم أبارث 600e

تعتمد أبارث 600e على هيكل رياضي، حيث يبلغ طولها 4,187 مم، مع عرض يصل إلى 1,981 مم وارتفاع 1,557 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,559 مم، ويبلغ وزن السيارة 1,627 كجم، في حين توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 360 لتر.

أبارث 600e

تتبنى أبارث 600e عناصر تصميم تعتمد على الإضاءة الكاملة بتقنية LED، سواء في المصابيح الأمامية أو الخلفية، إلى جانب إضاءة نهارية بنفس التقنية، وتستند السيارة إلى عجلات بقياس 20 بوصة مصنوعة من الألمنيوم، كما تأتي المرايا الجانبية بخاصية الضبط الكهربائي.

محرك وأداء أبارث 600e 

تعتمد السيارة على محرك كهربائي واحد يولد قوة إجمالية تبلغ 240 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 345 نيوتن متر، ويتم نقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتستمد الطاقة من بطارية بسعة 54 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 322 كيلومتر، مع معدل استهلاك يبلغ 18.6 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

أبارث 600e

يمكن للسيارة أبارث 600e التسارع من 0 إلى 96 كم/س خلال 6.2 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 200 كم/س، إضافة إلى إمكانية الشحن السريع بالتيار المستمر من 20 إلى 80% خلال مدة زمنية تستغرق 27 دقيقة.

تجهيزات أبارث 600e

تأتي أبارث 600e بشاشة معلومات وترفيه قياس 10 بوصات تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بحجم 7 بوصات، ويأتي المقود بتصميم متعدد الوظائف مكسو بالألكانتارا، بينما يتوفر نظام صوتي مكون من 6 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

أبارث 600e

تزود أبارث 600e بمجموعة من أنظمة السلامة، تشمل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام الكبح الطارئ الذاتي، كما تتوفر أنظمة مساعدة السائق مثل التحذير من مغادرة المسار ومساعد البقاء داخله، إلى جانب مراقبة النقاط العمياء وحساسات الركن، مع أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مثبت سرعة. 

أبارث أبارث 600E سيارة أبارث 600E السيارة أبارث 600E مواصفات أبارث 600e أبارث 600e الرياضية

