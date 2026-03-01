قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دونالد ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية
الحرس الثوري: 560 قتي.لا وجريحا من العسكريين الأميركيين في الضربات الإيرانية
خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 12 من شهر رمضان | بث مباشر
ترامب: القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث لذلك سأتحدث معهم
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
نيس يسقط أمام باريس في الدوري الفرنسي
توتنهام يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل
غرق منصة بترول بخليج السويس بعد اصطدام مركب رمسيس بها
عقب التعادل مع زد.. مواعيد مباريات الاهلي المتبقية في شهر رمضان
أبارث 695 الإيطالية.. النسخة الأشرس من أيقونة FIAT| صور

أبارث 695
أبارث 695
صبري طلبه

لم تعد فيات 500 مجرد سيارة مدينة صغيرة ذات طابع كلاسيكي، بل تحولت عبر ذراعها الرياضي أبارث إلى منصة أداء مصغرة تحمل روح السباقات الإيطالية.

تأتي أبارث 695 باعتبارها النسخة الأعلى حدة ضمن هذه السلسلة، حيث أعيدت صياغة ملامح السيارة الأساسية لتقدم تجربة قيادة مختلفة كليًا عن الطراز التقليدي.

أبارث 695

لم يقتصر التحويل على تعديلات شكلية، بل شمل منظومة الحركة، وأنظمة التعليق، والصوت الصادر من العادم، بما يعكس فلسفة أبارث القائمة على استخراج أقصى أداء ممكن من هيكل صغير الحجم.

محرك وأداء أبارث 695

تعتمد أبارث 695 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر مزود بشاحن توربيني، ينتج قوة تقارب 180 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر عند نحو 3000 دورة في الدقيقة.

أبارث 695

وتتسارع أبارث 695 من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال حوالي 6.9 ثانية، أما السرعة القصوى فتتراوح بين 223 و225 كيلومترًا في الساعة بحسب الفئة، فيما تشير بعض البيانات إلى نطاق يبدأ من 218 كيلومترًا في الساعة في إصدارات معينة.

ورغم الطابع الرياضي الواضح، تحافظ أبارث 695 على معدلات استهلاك وقود مقبولة ضمن فئتها، حيث يبلغ المتوسط نحو 10 كيلومترات لكل لتر، بينما قد يرتفع المعدل إلى قرابة 14 كيلومترًا لكل لتر في ظروف قيادة اخرى.

أبارث 695

تصميم أبارث 695

تحمل أبارث 695 ملامح خارجية أكثر حدة مقارنة بالطراز القياسي، مع تركيز واضح على التفاصيل الرياضية، يظهر ذلك في مخارج العادم البارزة، وأنظمة المكابح من Brembo التي تعزز القدرة على التوقف بثبات، إضافة إلى عجلات ألمنيوم قياس 17 بوصة بتصاميم خاصة مثل Monte Carlo أو Rivale، باللون الذهبي.

وتبرز المصابيح النهارية بتقنية LED بلمسات لونية مميزة، إلى جانب الشعارات المنتشرة على الهيكل التي تحمل اسم ABARTH، في تأكيد مباشر على هوية السيارة، ويستمر المفهوم ثنائي الأبواب الشهير، مع مقصورة داخلية تعكس الطابع الرياضي عبر المقاعد الداعمة والتفاصيل ذات الطابع الديناميكي.

محمد عادل إمام وميرنا جميل
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
نائب محافظ الشرقية
