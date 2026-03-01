قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

انتخابات مهندسي القاهرة.. اتهامات بمخالفات شابت عملية الفرز والرصد

الديب أبوعلي

تلقت لجنة انتخابات نقابة المهندسين المصرية خمس طعون رسمية على النتائج المعلنة لانتخابات النقابة الفرعية بالقاهرة، التي أُجريت يوم الجمعة الماضي، في ظل مطالبات بفتح تحقيق موسع بشأن مخالفات قيل إنها شابت عمليتي الفرز والرصد.

وكانت نتائج المرحلة الأولى من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين فرعية القاهرة ، وقد أسفرت عن إجراء جولة إعادة على مقعد رئيس الفرعية، والمقرر عقدها الجمعة المقبلة، بين الدكتور سمير حماد الذي حصل على 659 صوتاً، والمهندس عبد العزيز الكفراوي الذي جاء في المركز الثاني بـ 654 صوتاً بفارق خمسة أصوات فقط، فيما حل المهندس هشام أبو سنة ثالثاً بحصوله على 600 صوت.

وكشفت مصادر مطلعة ، داخل لجنة الانتخابات عن وجود فجوة في أعداد الأصوات المرصودة، حيث تم التأكد من تصويت 50 عضواً عُثر على بطاقات اقتراعهم داخل الصناديق، بينما لم تُدرج أسماؤهم ضمن المسجلين على النظام الإلكتروني (السيستم) الخاص بالحاسب الآلي للنقابة، ما أثار تساؤلات حول قانونية احتساب هذه الأصوات وآلية دخولها إلى لجان التصويت.

وأوضحت المصادر ، أن الطعون تضمنت وقائع محددة، من أبرزها تأخر وصول صندوق اللجنة رقم (72) لأكثر من أربع ساعات كاملة بعد انتهاء عملية التصويت وحتى تسليمه إلى مقر اللجنة العليا للفرز، رغم أن اللجنة كانت موجودة في خيمة ملاصقة لمقر اللجنة العليا، وهو ما اعتبره مندوبو المرشحين تأخيراً غير مبرر أثار الشكوك.

كما أشارت المصادر ، إلى واقعة أخرى تتعلق باللجنة رقم (68)، حيث تم العثور على أوراق انتخابية ملقاة خارج مقر اللجنة في تمام الساعة الرابعة فجراً عقب انتهاء العملية الانتخابية، وتم توثيق الواقعة ضمن مذكرات الطعون المقدمة إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة.

وبيّنت المصادر ، أن أحد أبرز أسباب الطعن يتمثل في وجود اختلاف واضح بين ثلاث جهات في رصد إجمالي عدد الحضور، وذلك عقب عملية فرز استمرت لأكثر من 13 ساعة متواصلة.

فقد أعلن رئيس اللجنة القضائية صباح السبت 28 فبراير، أن إجمالي الحضور بلغ 2662 صوتاً، منها 2536 صوتاً صحيحاً و126 صوتاً باطلاً، بينما أظهر النظام الإلكتروني للنقابة تسجيل حضور 2625 عضواً فقط.

في المقابل، عرضت الشاشة الرئيسية في ستاد القاهرة الدولي رقماً مغايراً بلغ 2628 صوتاً، وهو التباين الذي أثار تحفظات مندوبي المرشحين ودفعهم للتقدم بطعون بشأن دقة عمليات الرصد والتجميع.
وتنظر اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة القاهرة حالياً في الطعون الخمسة المقدمة، وسط توقعات بأن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات قانونية قد يكون لها تأثير مباشر على اعتماد النتائج النهائية.

لجنة انتخابات نقابة المهندسين نقابة المهندسين انتخابات نقابة المهندسين انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة رئيس اللجنة القضائية انتخابات نقابة القاهرة مهندسي القاهرة انتخابات المهندسين نقابة مهندسي القاهرة

