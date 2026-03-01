قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عبد العزيز جمال

في تطور صادم هز سوق الصاغة ، قفزت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بنسبة 6.8% خلال ساعات قليلة، مدفوعة بتداعيات التصعيد الإسرائيلي الأمريكي الإيراني، في مشهد جيوسياسي ملتهب انعكس مباشرة على حركة المعدن الأصفر محليًا، رغم استمرار إغلاق البورصة العالمية لعطلتها الأسبوعية.

الأسواق لم تنتظر فتح التداولات الدولية، بل تحركت سريعًا استباقًا لأي قفزات مرتقبة مع عودة العمل بالبورصات العالمية. 

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر الذهب اليوم 

وجاءت القفزة الأبرز في عيار 21، الذي ارتفع بنحو 700 جنيه كاملة دفعة واحدة، ليعيد رسم خريطة الأسعار داخل محلات الصاغة ويشعل حالة من الترقب والقلق بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

عيار 21.. ارتفاع تاريخي خلال 48 ساعة

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قفزة لافتة، حيث وصل سعر الشراء إلى 7600 جنيه ، فيما بلغ سعر البيع 7500 جنيه، ليؤكد العيار الأكثر تداولًا في مصر أنه البوصلة الحقيقية لحركة السوق.

ويُعد عيار 21 الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية داخل مصر، خاصة في الشبكة والهدايا والمشغولات التقليدية، ولذلك فإن أي تحرك في سعره ينعكس فورًا على حركة البيع والشراء داخل السوق.

سعر الذهب

الزيادة البالغة 700 جنيه كاملة لم تكن مجرد ارتفاع عابر، بل جاءت نتيجة مباشرة لحالة الهلع التي سيطرت على الأسواق بعد تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، ما دفع شريحة واسعة من المواطنين إلى الاتجاه نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن في أوقات الأزمات.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الشراء 8686 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع 8571 جنيهًا، ويُعد عيار 24 الأعلى من حيث نسبة النقاء والأغلى سعرًا بين الأعيرة المتداولة.

ويُقبل المستثمرون على هذا العيار بشكل أكبر عند شراء السبائك والادخار طويل الأجل، نظرًا لنقائه المرتفع الذي يصل إلى 99.9%.

سعر الذهب اليوم عيار 22

بلغ سعر الشراء 7962 جنيهًا ، وسعر البيع 7857 جنيهًا ، ويُستخدم بكثرة في بعض المشغولات ذات النقاء المرتفع، خاصة في بعض المحافظات التي تفضل هذا العيار لأغراض الزينة والاستثمار معًا.

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الشراء 6514 جنيهًا ، وسعر البيع 6428 جنيهًا ، ويتميز بإقبال كبير في المشغولات العصرية؛ نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى، ما يجعله خيارًا مناسبًا لفئة الشباب والمقبلين على الزواج بميزانيات متوسطة.

سعر الذهب اليوم عيار 12

بلغ سعر الشراء 4343 جنيهًا ، وسعر البيع 4286 جنيهًا ، ويُستخدم في بعض الصناعات والمشغولات منخفضة التكلفة، ويعد من الأعيرة الأقل تداولًا في السوق.

سعر أونصة الذهب اليوم

سجلت أونصة الذهب 270165 جنيهًا للشراء، و266588 جنيهًا للبيع، وتُعد الأونصة المقياس العالمي لتحديد اتجاهات السوق، حيث ترتبط أسعارها مباشرة بتحركات الدولار والتوترات السياسية والاقتصادية العالمية.

ورغم إغلاق الأسواق الدولية، فإن السوق المحلية تفاعلت مع الأجواء الجيوسياسية، ما يعكس حجم الترقب المسيطر على المستثمرين.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 60800 جنيه للشراء، و60000 جنيه للبيع، ويُقبل عليه الكثيرون كوسيلة للادخار والاستثمار متوسط المدى، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

ويُحسب سعر الجنيه الذهب بناءً على سعر عيار 21 دون إضافة مصنعية أو دمغة أو ضرائب، ما يجعله خيارًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن حفظ القيمة.

سعر الذهب اليوم الأحد 1-3-2026 في صاغة مصر (تحديث فوري)

تشهد محلات الصاغة تحديثًا مستمرًا للأسعار على مدار الساعة، وسط حالة من التذبذب الواضح واتساع الفارق بين سعري البيع والشراء، نتيجة رفع هامش المخاطرة لدى التجار تحسبًا لأي مفاجآت مع إعادة فتح الأسواق العالمية.

التجار بدورهم أكدوا أن التحركات الحالية احترازية، وأن الأسعار قد تشهد موجة جديدة من الصعود أو الهبوط الحاد مع أول جلسة تداول عالمية خلال الأسبوع الجاري.

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 1-3-2026

شهدت سبائك الذهبإقبالًا متزايدًا خلال الساعات الماضية، خاصة الأوزان الصغيرة التي تبدأ من 1 جرام وحتى 10 جرامات، باعتبارها الأكثر ملاءمة لصغار المستثمرين.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

ويؤكد متعاملون في السوق أن الطلب على السبائك ارتفع بشكل ملحوظ مع تصاعد الأحداث، في ظل رغبة الكثيرين في تحويل السيولة النقدية إلى أصول أكثر أمانًا.

توقعات الأيام المقبلة.. حذر وترقب

خبراء سوق الذهب نصحوا المواطنين بتأجيل قرارات البيع أو الشراء غير الضرورية في الوقت الحالي، لحين اتضاح الصورة واستقرار الأوضاع السياسية. 

وأكدوا أن السوق يعيش حالة حساسة للغاية، وأي تطور ميداني جديد قد يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

في المقابل، يرى محللون أن جزءًا من الارتفاع الحالي قد يكون مدفوعًا بحالة نفسية جماعية في السوق، وهو ما قد يعقبه تصحيح سعري حال تراجع حدة التوترات.

