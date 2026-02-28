بعد استمرار الصراع الإيراني الإسرائيلي..صعود جديد في سعر الذهب مساء اليوم 28-2-2026

جدد الذهب صعوده مع منتصف تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 28-2-2026؛مع استمرار العمليات الصراع الأمريكي الإيراني الإسرائيلي.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر الذهب مساء اليوم مقدار 50 جنيه جديدة خلال ساعات من بدء التعاملات المسائية علي مختلف الاعيرة الذهبية.

صعود مستمر

وصل معدل صعود الذهب في تعاملات اليوم مقدار 375 جنيه في المتوسط

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط صعود سعر الذهب في اخر تحديث له نحو 7375 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8428 جنيه للشراء و 8314 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7726 جنيه للشراء و 7621 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7375 جنيه للشراء و 7275 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6321 جنيه للشراء و 6235 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 59 ألف جنيه للشراء و 58.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5280 دولار للشراء و 5278 دولار للبيع.