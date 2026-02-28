متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

تواصل جهات التحقيق في بورسعيد مباشرة التحقيقات في واقعة وفاة فتاة داخل منزل زوجيتها تحت التأسيس بقرية الكاب جنوب المحافظة، للوقوف على ملابسات الحادث.

وأكد دفاع المتهمة أن اعتراف موكلته لا يكتمل به الركن الجنائي لجريمة القتل، مشددًا على عدم معقولية تصور ارتكابها الواقعة بمفردها، خاصة في ظل ظروفها الصحية عقب خضوعها لعملية قيصرية قبل أشهر قليلة.

كما أشار إلى أن التقرير الطبي المبدئي يرجح وجود أكثر من طرف بسبب آثار إصابات متفرقة.

في المقابل، تتمسك أسرة المجني عليها بتوجيه الاتهام لأشخاص آخرين، مطالبة بعرضهم على الطب الشرعي، فيما تستكمل النيابة التحقيقات لكشف الحقيقة.

