الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر
اتصالات مكثفة لـ وزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد العسكري فى المنطقة
عاجل.. رويترز: سماع دوي إنفجارات جديدة في سماء أبو ظبي
تقدم 20 ألف وجبة يوميًا.. تعرف على مكان أكبر مائدة رمضانية بالجيزة ينظمها التحالف الوطني
الديوان القطري: اتصال بين الأمير تميم والرئيس الفرنسي
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة جنوب إيران إلى 51 قـ.تيلا
بالأسماء.. ضحايا حادث تصادم سيارتين في مطروح
إيران تعلن تدمير نظام صاروخي أمريكي في قطر
الحرس الثوري: الهجمات على قواعد ومصالح أمريكا في المنطقة لن تتوقف
اتصالات مكثفة لـ وزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد العسكري فى المنطقة

فرناس حفظي

في إطار متابعة وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج تطورات التصعيد العسكري الراهن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، تلقّى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي المصريين بالخارج اتصالات هاتفية مكثفة مع عدد من الوزراء العرب والأوروبيين.

وشملت الاتصالات وزراء خارجية كلٍ من المملكة العربية السعودية ودولة قطر  والإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والنمسا وإسبانيا، فضلاً عن الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك لمتابعة تطورات الأوضاع المقلقة في إيران والتشاور بشأن سبل دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة.

وقد تم خلال هذه الاتصالات التأكيد على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يحول دون اتساع دائرة الصراع وانزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة ستكون لها عواقب جسيمة على شعوبها ومقدراتها. كما شهدت الاتصالات التاكيد على أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية أمن الملاحة الدولية ومصالح الدول كافة. وتم التأكيد على ادانة استهداف أمن وسلامة وسيادة عدد من الدول العربية الشقيقة وتضامن مصر الكامل معها.

كما تم التأكيد خلال الاتصالات على أنه لا حلول عسكرية للأزمات الإقليمية، وأن الحوار والتفاوض يظلان السبيل الوحيد لمعالجة التوترات القائمة، مشددة على استمرار تحركاتها واتصالاتها مع مختلف الأطراف الفاعلة لدعم مسار التهدئة ومنع تفاقم الأوضاع، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

