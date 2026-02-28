من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

كشف الفنان خالد الصاوي عن تفاصيل شخصية وإنسانية من حياته، خلال استضافته في برنامج المرآة الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل الأهم والأكثر نضجًا في مسيرته.

وأوضح الصاوي أن الانتظام في الصلاة شكّل نقطة تحوّل حقيقية في يومه وسلوكه، بالتوازي مع خضوعه لعملية تكميم المعدة التي غيّرت نمط حياته بالكامل، ما دفعه لاتخاذ قرار حاسم بالالتزام دون حلول وسط.

وأضاف أنه أعاد تنظيم يومه لينام مبكرًا ويستيقظ قبل الفجر، مع حرصه على أداء صلاة الفجر في المسجد بانتظام، وأحيانًا يذهب إلى مسجد بعيد لترسيخ الانضباط الذاتي

