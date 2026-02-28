البقاء لله في الأمم المتحدة.. أحمد موسى يعلق على أحداث إيران

علق الاعلامي أحمد موسى، على التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على إكس: "شيع العالم النظام الدولى والعدالة الدولية الى المقابر، ماتت العدالة الدولية، مات النظام الدولى، شريعة الغاب والبلطجة تحكم العالم، البقاء لله فى الأمم المتحدة، البقاء لله فى مجلس الأمن الدولى، القوة وحدها من تحكم وتتحكم، لا مكان فى عالمنا للضعفاء، الانفاق على الجيوش وتطويرها هو أفضل إنفاق واستثمار وأمن وسلام للدول وشعوبها. حفظ الله بلادنا وشعوبنا من كل سوء".

وأعربت مصر عن بالغ القلق ازاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع ويؤدي الي انزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي سيكون لها بدون شك تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

وجددت مصر - في بيان للخارجية- التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلميّة وأن الحلول العسكرية لن تفضي سوى الى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار.

وأدانت مصر بشدة استهداف ايران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما فى ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن،وما ينطوي علي ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها.

وشددت على ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفاديا لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواءه، وبما يهدد الامن والسلم الإقليميين والدوليين.