أول رفض أوروبي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران

عبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن رفضه للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.

وقال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز: نرفض العمل العسكري أحادي الجانب من قبل أمريكا و"اسرائيل" ضد إيران.

اعتبر سانشيز أن الهجوم يُمثل تصعيدًا ويُسهم في خلق نظام دولي أكثر اضطرابًا وعداءً.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية واسعة النطاق داخل الأراضي الإيرانية، معتبرا أن الهدف من هذه العمليات هو الدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني.

وشدد ترامب في رسالة مصورة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية على أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك السلاح النووي، معتبرًا أن طهران تشكل تهديدًا لقوات الولايات المتحدة ومصالحها وقواعدها في منطقة الشرق الأوسط

ووصف الحملة العسكرية على إيران بأنها ضخمة ومستمرة وتهدف إلى منع طهران من تعريض حياة الأمريكيين للخطر مضيفا أن الشعب الإيراني كان يرفع صوته لدعم أمريكا على مر السنوات".

وقال ترامب " لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا ، وسندمر برنامج إيران الصاروخي"، مؤكدا أن القوات الامريكية العسكرية هي الأقوى في العالم وسننتصر .

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أنشطة إيران الخطيرة تعرض الولايات المتحدة وقواتها وقواعدها في الخارج وحلفاءها في جميع أرجاء العالم للخطر بشكل مباشر.

وتابع قائلا إنه "على مدار 47 عاما، قام النظام الإيراني بترديد هتافات (الموت لأمريكا) وشن حملة لا تنتهي من إراقة الدماء والقتل الجماعي، مستهدفا الولايات المتحدة وقواتنا والأبرياء في العديد من الدول".

واعتبر ترامب أن الجيش الأمريكي يشن عملية ضخمة ومستمرة لمنع هذه الديكتاتورية من تهديد أمريكا ومصالحها الأمنية القومية الأساسية.. مشيرا إلى أنه سيتم تدمير صناعة الصواريخ لديهم بالكامل.

وقال إن إيران تعمل على إعادة بناء برنامجها النووي وتطوير صواريخ بعيدة المدى عقب غارة جوية أمريكية استهدفت منشآتها النووية في شهر يونيو الماضي.

وأشار إلى النظام الإيراني يسعى إلى القتل، وقد تتكبد بلاده خسائر بشرية نتيجة لعمليته العسكرية داخل إيران، وهو مايحدث غالبا في الحروب.. موضحا أنه لم يفعل ذلك من أجل اليوم، بل من أجل المستقبل.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة اتخذت كل خطوة ممكنة من أجل تقليل المخاطر التي يتعرض لها الأفراد الأمريكيون في المنطقة.. وطالب الحرس الثوري الإسلامي بـإلقاء أسلحته أو مواجهة الموت المحتوم.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن صباح اليوم، أن إسرائيل شنت هجومًا استباقيًا ضد إيران.