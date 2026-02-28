رويترز: شركات نفط كبرى علقت شحناتها عبر مضيق هرمز

أعلنت وكالة رويترز، أن شركات نفط كبرى علقت شحناتها عبر مضيق هرمز في أعقاب الهجوم على إيران.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصالات هاتفية أجراها مع عدد من مسؤولي دول المنطقة أن الحرب المفروضة الأمريكية والصهيونية تستهدف المنطقة برمتها وأن على جميع شعوب ودول المنطقة ان تضطلع بمسؤوليتها إزاء المخطط الصهيوني المشؤوم.

عراقجي: العدوان العسكري على ايران انتهاك صارخ

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان عراقجي قال في اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في السعودية والامارات وقطر والكويت والبحرين والعراق ان العدوان العسكري على ايران يعتبر انتهاكا صارخا لميثاق الامم المتحدة وهو جريمة واضحة ضد السلام والامن الدوليين ، واكد عراقجي ان ايران، ووفقا لحقها الاصيل في الدفاع المشروع، ستستخدم كافة قدراتها الدفاعية والعسكرية للذود عن كيان ايران.

وأشار عراقجي على عزم إيران على استمرار سياسة حسن الجوار والصداقة مع كافة دول المنطقة ، كما نوه الى المبدأ القانوني الدولي القائل بمنع اي مشاركة في عمل عدائي ضد دولة اخرى ، مذكرا بمسؤولية كافة دول المنطقة لمنع امريكا والكيان الصهيوني لاستغلال امكانيات واجواء هذه الدول في شن العدوان على ايران ، واكد عراقجي ان القوات المسلحة الايرانية ستعتبر اي مكان تنطلق منه العمليات العدوانية الامريكية والصهيونية لمواجهة العمليات الدفاعية الايرانية ، اهدافا مشروعة.