اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران

قالت وكالة إنترفاكس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يناقش ملف إيران مع مجلس الأمن الروسي.

يعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران مدعاة اهتمام كبير لروسيا التي توصف بأنها حليفة لإيران.

فيما قالت وزارة الخارجية الإيرانية بحدوث اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإراني عبس عراقجي ونظيره الروسي سيرجي لافروف بحثا خلاله التطورات الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي أوضح للافروف أن طهران لديها الحق الأصيل في الدفاع عن نفسها بقوة.

تابعت الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد للافروف أن الهجوم على إيران ينتهك القوانين الدولية وجريمة ضد الأمن الدولي.