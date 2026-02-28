قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يعلن تضامن ومساندة مصر الكاملة مع الأردن بعد الهجوم الإيراني
فشل كلوي.. حسام موافي: احذروا أخذ المسكنات بدون روشتة طبية
لازال على قيد الحياة.. رويترز: كلمة مرتقبة لـ المرشد الأعلى الإيراني الليلة
توك شو

الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر

مصر وقطر
محمد البدوي

أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بالغ تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر، مشيدًا بالمواقف الإيجابية التي تعكس عمق العلاقات الثنائية وروح التعاون المشترك.

الروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ ثمّن سموه الروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين قطر ومصر، مؤكدًا حرص البلدين على مواصلة تعزيز أواصر التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم استقرار المنطقة.

 أعقاب الهجوم الإيراني

من جانب آخر؛ أجرى الرئيس المصري اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردني عبد الله الثاني، في أعقاب الهجوم الإيراني الذي استهدف الأراضي الأردنية، وذلك للتأكيد على تضامن مصر الكامل مع الأردن الشقيق ودعمها الراسخ لأمنه واستقراره.

وخلال الاتصال، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مساندة مصر المطلقة للأردن في مواجهة أي تهديد يمس سيادته، مشددًا على رفض القاهرة القاطع وإدانتها الشديدة لأي اعتداء على أمن واستقرار الدول العربية.

مصر وقطر تميم بن حمد آل ثاني مصر قطر دولة قطر الهجوم الإيراني

