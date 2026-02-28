الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر

أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بالغ تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر، مشيدًا بالمواقف الإيجابية التي تعكس عمق العلاقات الثنائية وروح التعاون المشترك.

الروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ ثمّن سموه الروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين قطر ومصر، مؤكدًا حرص البلدين على مواصلة تعزيز أواصر التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم استقرار المنطقة.

أعقاب الهجوم الإيراني

من جانب آخر؛ أجرى الرئيس المصري اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردني عبد الله الثاني، في أعقاب الهجوم الإيراني الذي استهدف الأراضي الأردنية، وذلك للتأكيد على تضامن مصر الكامل مع الأردن الشقيق ودعمها الراسخ لأمنه واستقراره.

وخلال الاتصال، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مساندة مصر المطلقة للأردن في مواجهة أي تهديد يمس سيادته، مشددًا على رفض القاهرة القاطع وإدانتها الشديدة لأي اعتداء على أمن واستقرار الدول العربية.