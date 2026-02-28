مصطفى بكري: ضربات إيران لا تستهدف الأمريكيين بل تصيب الأبرياء في الخليج

طالب الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري إيران بإعادة النظر في سياساتها وهجماتها تجاه دول الخليج، في أعقاب الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية التي اندلعت فجر اليوم السبت.

مصطفي بكري

وكتب بكري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس"ضربات إيران الموجهة لدول الخليج ، لاتصيب القواعد والمصالح الأمريكيه الفارغه من البشر ، وإنما تقتل وتصيب الأبرياء في بلداننا العربيه . إيران يجب ان تراجع موقفها وهجماتها ضد دول الخليج المعتدي هو أمريكا وإسرائيل وليس الخليجيين العرب.

هجوم واسع النطاق

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، هجومًا عسكريًا واسع النطاق استهدف العاصمة الإيرانية طهران وعددًا من المواقع الاستراتيجية، في تطور لافت يعكس تصاعد حدة التوتر بين الجانبين. ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس العملية بأنها «هجوم وقائي»، في إشارة إلى أنها جاءت - بحسب الرواية الإسرائيلية - لإحباط تهديدات وشيكة.

وأعلنت إيران الرد على الهجوم عبر إطلاق ضربات استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، مؤكدة أن ردها يأتي في إطار الدفاع عن سيادتها.

وامتدت الهجمات لتطال أهدافًا داخل بعض الدول العربية، حيث سقطت صواريخ ومسيرات في محيط عواصم عربية ومناطق حيوية، ما أسفر عن حالة من الاستنفار الأمني ورفع درجات التأهب القصوى تحسبًا لموجة تصعيد جديدة.