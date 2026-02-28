رويترز: إيران هاجمت قطر بـ44 صاروخًا و8 طائرات مسيرة وتضرر رادار الإنذار المبكر

أفادت وكالة رويترز بأن قطر تعرضت اليوم لهجمات إيرانية شملت إطلاق 44 صاروخًا و8 طائرات مسيرة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

رادار الإنذار المبكر

وأوضحت الوكالة أن الهجوم أدى إلى تضرر رادار الإنذار المبكر في شمال قطر، وسط حالة من التأهب ومتابعة التطورات الأمنية بشكل عاجل.

مواجهة الاعتداءات الإيرانية

على صعيد متصل؛ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع أمير الكويت، دعم مصر الكامل للكويت في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.

انتهاك سيادة الدول العربية

وشدد الرئيس على رفض مصر القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي وقد تؤدي إلى اضطراب يضر باستقرار المنطقة بأسرها.