بيان عاجل من سفارة مصر بالدوحة لأبناء الوطن في قطر

أهابت سفارة مصر بالدوحة، بأبناء الجالية المصرية في قطر، الالتزام بتعليمات السلامة العامة، والحذر والانتباه، والابتعاد عن أي مناطق غير آمنة، وذلك في ضوء التطورات والأحداث الجارية بالمنطقة.

وذكرت السفارة - في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، مساء اليوم السبت - أنها تتابع عن كثب كل المستجدات، مؤكدة حرصها الكامل على سلامة وأمن جميع المواطنين المصريين المقيمين على أرض دولة قطر الشقيقة.

ودعت إلى التواصل فوراً مع السفارة على رقم الطوارئ +974 5025 2527، على مدار الساعة؛ في حال وقوع أي طارئ أو حدوث أي مكروه، كما يمكن التواصل على: 0097433068375 واتساب، و[email protected] البريد الإلكتروني.

وفي السياق ذاته، أعلنت السفارة المصرية، أنه في ضوء التطورات الجارية في منطقة الخليج ودولة قطر، وحرصاً على سلامة المواطنين، تم تعليق العمل بالقسم القنصلي غداً الأحد الموافق 1 مارس 2026 وحتى إشعار آخر.