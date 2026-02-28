محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، منفذ بيع الخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم والدواجنة والبقوليات والمُقام بجوار كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق، ضمن مبادرة «كلنا واحد» لمكافحة الغلاء، للإطمئنان على توافر السلع وجودتها، والتأكد من طرحها بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.

وخلال جولته داخل المنفذ، استفسر المحافظ من التجار عن أسعار وجودة السلع المعروضة، مؤكداً على ضرورة الإلتزام بالأسعار المُعلنة وعدم التلاعب بها، لأن صحة المواطن وأمنه الغذائي مسؤولية مشتركة تستوجب تحكيم الضمير والتحلي بالبعد الإنساني في التعامل، لا سيما في ظل التحديات الإقتصادية الراهنة وحرص الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

كما حرص المحافظ علي إجراء حوار مع المواطنين داخل المنفذ، استفسر منهم عن جودة المنتجات وأسعارها،فيما أعربوا عن شكرهم للمحافظ لإتاحة مثل هذه المنافذ، التي توفر لهم السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يسهل عليهم تلبية احتياجات أسرهم اليومية.

أوضح محافظ الشرقية أن تم التنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية و تجار الجملة والتجزئة ومنتجي السلع الغذائية، لإقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لطرح السلع الإستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التيسير علي المواطنين لسد احتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن البسيط.