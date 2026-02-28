قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأركان الإيرانية: المصالح الأمريكية هدفا مشروع لنا.. وإدانة من الكويت والأردن لإيران
عماد الدين حسين في حواره لـ« صدى البلد»: لا نهضة للإعلام دون قانون لحرية تداول المعلومات..الدراما المصرية «البريمو» عربيًا .. وعلى الأحزاب الدفع بكوادر مؤهلة للمحليات قريبة من الشارع المصري| فيديو
زيادة 10 قروش.. اعرف سعر الدولار اليوم بعد إعلان الحرب على إيران
خامنئي تحت النار.. تدمير قصر مرشد إيران ومصيره غامض بعد الهجوم الإسرائيلي
بعد تطورات الأحداث بالمنطقة.. الحكومة تتابع موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية
رواتب تصل لـ 40 ألف جنيه.. شروط وطريقة التقديم في وظائف وزارة العمل
هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
محافظات

صحة الشرقية تنفذ 98 ألف زيارة منزلية على مدار 74 أسبوعا

محمد الطحاوي

ثمن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لأبناء المحافظة، مؤكداً حرص المحافظة على توفير جميع أوجه الدعم والتيسيرات لضمان وصول الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن وذوي الهمم، من خلال تقديم الخدمات الطبية داخل منازلهم تخفيفاً عنهم ومراعاة لظروفهم الصحية.

وأكد المحافظ استمرار عمل الفرق الطبية المتحركة وتواجدها المستمر فى شهر رمضان المبارك، خاصةً بالمناطق النائية على مدار أيام العطلات الرسمية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

فى سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد البيلى، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة على مدار أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه تم تقديم (١٦٣٧) زيارة منزلية لكبار السن و(٢٦) زيارة لذوي الهمم، فضلاً عن تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لإتخاذ اللازم طبياً.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الزيارات التى قامت مديرية الصحة بتنفيذها على مدار ٧٤ أسبوعاً بلغت ٩٨ ألفا و٢٢٠ زيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض "الضغط، السكر، أمراض القلب، الاعتلال الكلوي، أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"، وكذلك تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية اللازمة لكبار السن، وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.

الشرقية محافظ الشرقية الخدمات الصحية الرعاية الصحية كبار السن وذوي الهمم

