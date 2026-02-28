خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

علّق خالد الغندور على استبعاد مهاجم النادي الأهلي آيلتسين كامويش من قائمة الفريق لمواجهة زد إف سي، رغم انضمامه حديثًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "هل استبعاد كامويش عن مباراة زد مرتبط بنسبة مشاركاته و عدم تفعيل بند الشراء مع نهاية الموسم"

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره زد إف سي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز والزمالك.

بينما يحتل فريق زد إف سي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة.